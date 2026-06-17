Вузы Югры не вошли в топ-100 лучших вузов России по версии RAEX

Рейтинговое агентство RAEX представило ежегодный рейтинг 100 лучших вузов России на форуме «Три миссии российского образования». Пятерка лидеров за последние три года не изменилась, лучшим остался Московский государственный университет им. Ломоносова, который удерживает эту позицию с 2012 года, когда рейтинг выпустили впервые. А вот вузы Югры в рейтинг не попали.

Лидеры федерального рейтинга RAEX-100

Пятерка лидеров не меняется третий год подряд:

1 место − Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (удерживает позицию с 2012 года)

2 место − МГТУ им. Н.Э. Баумана (вернул себе вторую строчку, которую в 2023 году занимал МФТИ)

3 место − Московский физико-технический институт (МФТИ)

4 место − Санкт-Петербургский государственный университет

5 место − Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Основные изменения в первой десятке:

ВШЭ вернула себе шестое место, сместив МГИМО на седьмое.

РАНХиГС поднялась на восьмое место.

Сеченовский университет совершил рывок с 15-го на 11-е место.

СПбПУ опустился с восьмого на девятое место.

Всего в сотню вошли 38 вузов из Москвы и Московской области и 14 из Санкт-Петербурга. При этом растет число инженерно-технических вузов (сейчас их 39), а классических университетов стало меньше.

Крупные вузы Югры: успехи в окружном рейтинге

Хотя вузы Югры не попали в федеральный топ-100, в локальном рейтинге RAEX по Уральскому федеральному округу в 2026 году сразу три университета ХМАО вошли в число лучших.

− Сургутский государственный университет (СурГУ) занял третье место среди вузов Уральского федерального округа, уступив только Челябинскому государственному университету и Техническому университету УГМК. СурГУ традиционно является флагманом высшего образования Югры. В 2026 году университет получил важное федеральное признание: он возглавил рейтинг RAEX по подготовке специалистов и бакалавров в области «Клинической медицины» среди крупных вузов России, опередив все профильные медицинские университеты страны по этому направлению.

− Сургутский государственный педагогический университет (СурГПУ) расположился на девятой строчке в рейтинге УрФО. По сравнению с 2025 годом университет опустился на три позиции, однако сохраняет свои позиции как один из ведущих педагогических вузов округа.

− Нижневартовский государственный университет (НВГУ) замкнул тройку югорских лидеров, заняв одиннадцатое место в окружном рейтинге. Примечательно, что НВГУ показал положительную динамику: по сравнению с предыдущим годом он поднялся с 13-й строчки на 11-ю, укрепив свои позиции как важный образовательный и научный центр восточной части Югры.

Отметим, что ранее также ни один вуз из ХМАО не вошел в топ-100 лучших по версии агентства. Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. При его составлении оцениваются качество образования в вузах (вес 50%), востребованность работодателями выпускников (вес 30%), уровень научно-исследовательской деятельности (вес 20%). Всего в рейтинге используется 43 показателя.