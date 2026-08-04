Самый сильный человек Югры планирует удивить участников фестиваля в Ханты-Мансийске

8 августа в Ханты-Мансийске пройдёт фестиваль «Сибирское здоровье», он станет главной площадкой Дня физкультурника в Югре. На стадионе «Югра-Атлетикс» откроют свыше 40 спортивных локаций, а свои команды уже заявили более 20 крупнейших предприятий округа, включая делегации из Сургута.

Участников и болельщиков фестиваля ВТБ также ждёт интрига: обладатель титула «Самый сильный человек ХМАО-Югры» и рекордсмен России Александр Зинец планирует сдвинуть с места 10-тонный автомобиль.

В программе — не только футбол, волейбол и лёгкая атлетика, но и необычные дисциплины: бочча, корнхолл, джакколо, фиджитал-соревнования и пожарно-спасательное мастерство.

– «Сибирское здоровье» даёт шанс попробовать новое и зарядиться энергией спорта. Для многих это первый шаг к регулярным занятиям», — отметил вице-президент, управляющий банка в ХМАО-Югре Виталий Мосунов.

Победители получат медали, а зрители — впечатления и мотивацию вести активный образ жизни.