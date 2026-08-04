В Ханты-Мансийске стартовали XX Всероссийские соревнования «Школа безопасности»

В Ханты-Мансийске стартовали XX Всероссийские соревнования учащихся «Школа безопасности». Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта Югры. На базе Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко собрались школьники из восьми федеральных округов России. Участников соревнований приветствовала Елена Майер, заместитель губернатора Югры.

«Для нас большая честь, что именно 20-е юбилейные состязания проходят на югорской земле. Здесь вам предстоит продемонстрировать самые необходимые компетенции: смелость, отвагу, взаимовыручку, командный дух. Всем успеха, пусть победит сильнейший!» — поделилась она.

С напутственным словом к участникам также обратился начальник Главного управления МЧС России по Югре Петр Кугуй. Он пожелал ребятам приобрести полезные навыки и достойно пройти все испытания.

После церемонии открытия команды приступили к прохождению полосы препятствий. В программе соревнований также поисково-спасательные работы, пожарная эстафета, маршрут выживания и этапы на акватории, максимально приближенные к реальным условиям работы спасателей.

Итоги соревнований подведут 10 августа. Победители общекомандного и личного зачетов получат нагрудный знак МЧС России «Юный спасатель».