Выплаты к школе в Югре в 2026 году: кому дадут деньги на форму, питание и проезд

Семьи Югры в 2026 году могут получить несколько видов поддержки, связанных с учебой детей: ежегодное пособие на подготовку к школе, выплату первоклассникам, деньги на проезд и бесплатное питание. Однако условия у этих мер разные: часть предназначена только для многодетных, некоторые выплаты зависят от дохода, а отдельные льготы необходимо оформлять непосредственно в школе.

Главное: какие суммы положены семьям Югры

В 2026 году в округе действуют следующие основные меры:

7 500 рублей в год — на подготовку каждого учащегося из многодетной семьи к учебному году;

— на подготовку каждого учащегося из многодетной семьи к учебному году; 7 975 рублей один раз — семье, в которой ребенок поступил в первый класс;

— семье, в которой ребенок поступил в первый класс; 1 300 рублей в месяц — на проезд каждого школьника из многодетной семьи;

— на проезд каждого школьника из многодетной семьи; бесплатное горячее питание — всем ученикам начальных классов, а детям льготных категорий предоставляется двухразовое питание;

— всем ученикам начальных классов, а детям льготных категорий предоставляется двухразовое питание; 446 рублей в учебный день — норматив финансирования двухразового питания одного льготника в школах Югры.

Для выплат, зависящих от дохода, используется окружной прожиточный минимум. В 2026 году он составляет 22 102 рубля на душу населения, поэтому предельный доход семьи для школьных пособий равен 44 204 рублям на человека в месяц — двум прожиточным минимумам.

Деньги на школьную форму и подготовку к учебному году

В интернете эту меру часто ищут как «компенсацию школьной формы в Югре» или «выплату на форму в Сургуте». Однако официально это не возмещение стоимости конкретной покупки, а ежегодное пособие для подготовки детей из многодетной семьи к началу учебного года. Размер выплаты в 2026 году составляет 7 500 рублей на каждого ребенка.

Получить ее можно, если:

семья имеет статус многодетной;

среднедушевой доход не превышает 44 204 рублей в месяц;

ребенок учится в образовательной организации на территории Югры;

заявитель и ребенок живут в ХМАО;

один из родителей постоянно проживает в округе не менее десяти лет.

Пособие предусмотрено не только школьникам, но также учащимся окружных колледжей и вузов, пока они учитываются в составе многодетной семьи.

Деньги можно потратить на форму, обувь, канцелярию, рюкзак и другие необходимые семье товары. Представлять чеки и подтверждать конкретные расходы на одежду не требуется: выплачивается фиксированная сумма.

Заявление необходимо подать до конца календарного года, в котором ребенок учится или продолжил обучение. Поэтому семьям необязательно успевать оформить пособие до 1 сентября, хотя лучше не откладывать обращение на декабрь.

Выплата семье первоклассника

При поступлении ребенка в первый класс одной из школ Югры семья может получить единовременное пособие в размере 7 975 рублей.

Основные условия:

ребенок впервые зачислен в первый класс школы, расположенной в Югре;

среднедушевой доход семьи не превышает 44 204 рублей;

ребенок живет вместе с заявителем в округе;

родитель постоянно проживает в Югре не менее десяти лет.

Заявление также можно подать до конца года поступления ребенка в школу.

У этой выплаты есть важное ограничение: 7 975 рублей не назначат, если на ребенка уже выплачивается федеральное единое пособие. Перед обращением семье стоит сравнить размеры выплат и проверить действующий период назначения единого пособия.

Если первоклассник воспитывается в многодетной семье и одновременно выполняются условия для пособий в 7 500 и 7 975 рублей, получить обе суммы на одного ребенка нельзя. Выплата предоставляется по одному основанию — по выбору заявителя. Как правило, семье выгоднее выбрать 7 975 рублей, если ребенок не получает единое пособие.

Деньги на проезд школьника

На каждого школьника из многодетной семьи в Югре предусмотрена ежемесячная выплата на проезд в размере 1 300 рублей. Она предоставляется детям, которые получают начальное, основное или среднее общее образование на территории округа. Выплата положена в том числе при семейной форме образования или самообразовании. Доход семьи при ее назначении не учитывается. Поэтому деньги на проезд могут получать и многодетные семьи, чей доход выше двух прожиточных минимумов на человека.

В некоторых случаях выплату назначают проактивно, то есть без отдельного заявления, после того как сведения об удостоверении многодетной семьи и детях поступят в информационные системы. Если статус оформлен, но деньги не приходят, необходимо проверить состав семьи и банковские реквизиты в личном кабинете либо обратиться в Агентство социального благополучия населения.

В окружном перечне также предусмотрены:

592 рубля в месяц на ребенка дошкольного возраста из многодетной семьи;

1 300 рублей студентам-очникам до 24 лет, которые не состоят в браке и учатся в колледже или вузе Югры.

Как оформить выплату через «Госуслуги»

Региональные школьные пособия можно оформить через портал «Госуслуги» либо в многофункциональном центре. Для поиска услуги на портале лучше использовать ее официальное название:

«Пособие для подготовки детей из многодетной семьи к началу учебного года» ;

; «Единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс» ;

; «Ежемесячная денежная выплата на проезд».

Для школьных выплат может понадобиться справка о зачислении ребенка в первый класс или о продолжении обучения. Если сведения о десятилетнем проживании в Югре отсутствуют в информационных системах, ведомство вправе запросить подтверждающие документы.

По вопросам назначения окружных пособий можно обратиться в контакт-центр Агентства социального благополучия населения Югры по телефону 8 800 301-44-43.