В Сургуте родилась первая в 2026 году тройня. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Для 24-летней мамы Камилы новорожденные стали первыми детьми. Беременность проходила под постоянным наблюдением специалистов Центра охраны материнства и детства. В сопровождении участвовали акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, специалисты детской реанимации, медицинские сестры и сотрудники отделения реабилитации.

На 34-й неделе беременности врачи приняли решение о плановом родоразрешении. 3 июля на свет появились два мальчика и девочка. Сейчас малыши готовятся к выписке домой.

«Поздравляю молодых родителей! Пусть дети растут здоровыми и крепкими. Такие истории подтверждают, что в Югре созданы все условия для сопровождения беременностей и оказания высокотехнологичной помощи новорожденным. За этим – огромный труд медиков, их профессионализм и искренняя вовлеченность», — отметил Руслан Кухарук.