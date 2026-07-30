Руководитель АНО КВИР «Северный Лис» в Сургуте − о сохранении исторической памяти, интересе к культуре Руси и мечте создать полноценный исторический лагерь.

Площадку клуба «Северный Лис» на фестивале «Мангазейский ход», который прошел в начале лета в ИКЦ «Старый Сургут», сложно было не заметить. Исторические костюмы, ремесленные мастер-классы и показательные сражения привлекали гостей, но больше всего запоминалась искренняя увлеченность самих участников. У команды горят глаза, а в их энтузиазме уже виден потенциал большого проекта, который может заинтересовать горожан, привлечь туристов и стать заметной частью культурной жизни Сургута и Сургутского района.

Руководитель АНО КВИР «Северный Лис» Виолетта Жученко рассказала, как создавался клуб, чем живут его участники, почему реконструкторы стараются все делать своими руками и какие планы команда надеется воплотить в будущем.

− Вы рассказывали, что создание клуба исторической реконструкции было вашей давней мечтой. С чего все началось и в какой момент вы поняли, что пора воплощать идею в жизнь?

− Идея создать клуб военно-исторической реконструкции пришла мне в 2022 году. Но мое увлечение началось гораздо раньше − с первого фестиваля, когда я была еще участником. Тогда я посетила фестиваль в Лангепасе и узнала, что есть люди, которые занимаются исторической реконструкцией Древней Руси и Скандинавии периода IX − XI века. Они воссоздают в современности быт и жизнь прошлого.

Мы отличаемся тем, что базируемся в Сургутском районе. Я создала автономную некоммерческую организацию − клуб военно-исторической реконструкции «Северный Лис». Сначала это было просто увлечение. Мне понравилось, было интересно узнать, увидеть, почувствовать, побывать в прошлом − будто проваливаешься сквозь века. Было очень интересно примерить историческую одежду.

Потом реконструкция стала частью моей жизни в буквальном смысле. Я даже дома ношу одежду изо льна. Иногда надеваю некоторые свои платья, конечно, не в полном комплекте. Мы также пользуемся в семье глиняной и деревянной посудой, потому что она будто погружает в прошлое своей историей. Все натуральное, все естественное.

Сейчас мы живем в век технологий: все происходит очень быстро, все постоянно меняется. Иногда хочется просто замедлиться и насладиться моментом.

Мне сложно объяснить это состояние и подобрать правильные слова. Но историческая реконструкция настолько откликается какой-то внутренней силой… Я всегда говорю во всех интервью, что это связано именно с родовым началом, с основой славянства, с основой русской земли. Наверное, речь именно об этом.

− Правильно ли я понимаю, что в любом случае было какое-то влияние, любовь к истории? Может быть, со стороны родителей, друзей или мужа?

− Кстати, мой муж не состоит в клубе (смеется.) Вообще, все началось именно с любви к истории. Я патриот − это можно прямо жирно выделить, потому что для меня это основа основ. Я человек русской земли, люблю историю и с детства занималась ее изучением.

Мне очень откликается наша особая идентичность. Я тоже люблю это подчеркивать, потому что русский человек вообще не похож на других.

Наверное, большое влияние оказало именно изучение источников. Как мы любим говорить, историческая реконструкция связана с изучением археологических раскопок. Вернее, с воссозданием находок − так будет правильнее. Археология процветает, к счастью, а реконструкторы воссоздают археологические находки в современности.

Почему это так сильно откликается людям? Потому что им интересно: а что было раньше? Что там нашли? Что было зарыто в недрах земли? Как этим пользовались? Людям хочется узнать, как все это выглядело и применялось.

− Уточните: вы рассказываете, что любите историю, а кто вы по профессии?

− По профессии я инженер-конструктор швейных изделий. В 2014 году окончила Московский государственный университет дизайна и технологий. Пять лет прожила в Москве и никогда не думала, что вернусь в Сургут.

Моя мама из Сургута, здесь живет вся моя родня. Можно сказать, что мы все коренные. Но моей целью было навсегда уехать в Москву. Более того, хотелось уехать еще дальше и развиваться.

Наверное, это прозвучит неожиданно, но по профессии я еще и художник-гример, художник по макияжу. А еще больше я вас удивлю тем, что в 2011 году получила вторую профессию и начала работать визажистом. Я работала в фэшн-индустрии.

Понимаете, это две совершенно разные сферы. Вы меня видели, да? Хорошо, что видели. А теперь представьте, что значительную часть моей жизни очень плотно занимала индустрия красоты. Прямо тотально. Я занималась сборами невест, делала макияжи, полностью создавала образы для подиума.

Когда живешь в Москве, перед тобой открываются разные возможности. Я работала визажистом на Неделе моды в Москве. Через мои руки в буквальном смысле проходили модели − я делала им макияжи и прически.

Конечно, прошло уже много лет, и сейчас это кажется чем-то из разряда фантастики, но это правда. Это мой профессиональный багаж.

Позже, в 2012-2013 годах, я стала заниматься гримом, причем очень плотно. На данный момент, помимо работы в клубе, я реализуюсь как художник-гример. Я состою в Союзе кинематографистов РФ в ХМАО.

Мы снимаем фильмы здесь, на нашей югорской земле, вместе с режиссерами, ребятами и нашей командой. Естественно, при поддержке департамента культуры и других организаций.

Также я сотрудничаю с филармонией, работаю гримером на некоторых мюзиклах и создаю костюмы. Моя профессия нашла отражение и в деятельности клуба: сейчас я занимаюсь пошивом исторических костюмов периода раннего Средневековья.

− А грим вы тоже делаете в рамках реконструкции?

− Вы знаете, нет. Хотя как сказать... Я делаю грим для фильмов. Например, если перед нами стоит задача снять исторический фильм, как это было с картинами о Великой Отечественной войне, то, конечно, я делаю реалистичный грим.

Я пластический гример: создаю раны, ссадины, полевые ранения, использую искусственную кровь. Есть, кстати, картины, названия которых можно записать: «Война народная» и «Подвиг Путилова». Это фильмы, которые мы снимали с режиссером Ринатом Халилуллиным. Он мой друг и товарищ, мы работаем в одной команде.

А в проектах по исторической реконструкции гримерной работы пока не было. Но я очень верю, что у меня получится прийти и к этому.

− Вы также сказали, что хотели уехать из Сургута и не возвращаться. Что все-таки побудило вас вернуться и обосноваться здесь?

− Наверное, ответ очень простой: однажды я выбрала создать семью. В 2014 году, когда я заканчивала институт, передо мной стоял выбор: строить карьеру или создавать семью. Я вышла замуж. Можно сказать, судьба распорядилась так, что мы вернулись сюда. Были и чисто житейские причины: здесь у нас было жилье. В итоге мы остались в Сургуте и родили троих детей.

− Также хотелось бы узнать о других участниках. Кто сегодня входит в «Северный Лис»? Сколько их и чем они занимаются в обычной жизни?

− На сегодняшний день наш клуб насчитывает 14 человек, включая меня. Это:

Даниил Амонс

Руслан Фомичев

Ирина Кузнецова

Артём Марьин

Эмир Эльжаев

Елена Дрягина

Алёна Дрягина

Дмитрий Рудаков

Михаил Тимофеев

Наталья Казакова

Максим Яцута

Екатерина Белова

Пётр Малофеев

Важное условие вступления в наш клуб − совершеннолетие, потому что все участники у нас достаточно взрослые. Это обычные люди: кто-то работает учителем, причем таких у нас несколько человек. В том числе и я − официально я педагог школы № 24, веду дополнительное образование. Но сейчас нахожусь в декрете. Как видите, у меня несколько направлений деятельности.

Есть у нас и боевые ребята. Кто-то работает вахтовым методом, кто-то − инженером. У нас клуб по интересам, и, естественно, когда мы собираемся вместе, у каждого человека есть свои задачи.

Еще одно важное условие − все мы являемся ремесленниками. Это можно подчеркнуть, потому что основой успешной работы клуба я считаю вклад каждого члена команды в общее развитие. Это действительно важно. У нас нет такого, что кто-то присутствует просто так или для красоты.

Отбор участников определяется общим голосованием. Сейчас, когда проходят фестивали, я часто слышу, как люди подходят к моим ребятам и спрашивают: «А можно попасть к вам в клуб?» В принципе, можно. Но на данный момент у нас уже сформирован основной костяк людей, которые знают, что они делают и для чего мы все это делаем.

Мы сами мастерим одежду и обувь, полностью создаем свой внешний облик. Более того, сами делаем щиты, шатры и посуду. Сейчас у нас в планах создать собственную клубную посуду из глины.

То есть практически все мы делаем сами и совсем немногое заказываем. По сути, заказываем только мечи для показательных сражений. Даже доспехи мы уже собираем самостоятельно, а некоторые ребята сами плетут кольчуги.

− Когда я была на фестивале, мне показалось, что вы показывали и мечи.

− Нет, мечи мы, к сожалению, пока не делаем. Но в этом сезоне у нас появилась полевая кузница. Наш самый юный участник, ему 19 лет, своими руками, абсолютно с нуля, ее сделал. Это было просто супер, потому что для нас это настоящее достижение. Когда человек самостоятельно делает такое − это очень ценно.

Мы презентовали кузницу 13 июня в Солнечном. Нам разрешили показать ее в рабочем состоянии. Там есть горн, кузница действительно работала. Наш участник уже начал изготавливать для клуба колышки для шатров − ковал их на наковальне. Поэтому дальше − больше.

− Ваш клуб практически как семья. Как вам удалось найти ребят?

− Ребята − это, наверное, просто благословение. Другого слова я подобрать не могу.

Когда у меня появилось четкое намерение создать клуб, среди нынешних участников уже было несколько моих знакомых. При встречах на каких-то других мероприятиях они постоянно говорили: «Виолетта, давай уже что-нибудь делать».

Они увидели во мне человека, который действительно должен их собрать и что-то создать. Потом уже общими усилиями кто-то привел кого-то еще. Основное формирование клуба происходило зимой и весной 2025 года. В какой-то момент мы просто взяли и собрались. За последние полгода приняли в клуб еще двух человек.

Да, мы поддерживаем друг друга, постоянно находим возможности увидеться, встретиться, обсудить что-то новое и вместе помастерить. Очень здорово вместе шить и создавать разные вещи.

Важное условие нашего клуба − даже мужчины сами шьют себе одежду. Конечно, бывает, что мы друг другу помогаем. Например, кто-то может соткать обмотки для ног. Мужчины могут сшить боевые рукавицы или изготовить обувь. По сути, мы все делаем сами и друг для друга.

И, конечно, важной частью наших мероприятий всегда является стол реконструктора. Ни одно событие не обходится без приготовления блюд. За это направление в основном отвечаем мы с Ириной. Она всегда печет чудесные пироги, заботится о провизии, покупает красивые яблоки для нашего стола. Ну и, конечно, у нас всегда есть квас.

− Почему вы выбрали именно эпоху IX−XI веков − Русь и Скандинавию? Сейчас вы развиваете сразу три направления − Скандинавию, Гнездово и Новгород. Почему именно их?

− На самом деле мы все-таки больше ратуем за развитие направления, связанного с Русью, потому что сегодня для нас это основа. Хотя все мы знаем, что Скандинавия − соседняя территория, с которой у Руси были развиты торговые и другие отношения.

Мы развиваем направления, связанные с Великим Новгородом, Ладогой, Гнездовом, Черниговом, поскольку эти города и поселения имели большое значение для своего времени. Они находились на ключевых торговых путях и занимали важное географическое положение.

Особое место среди них занимает Гнездово − одно из крупнейших торгово-ремесленных поселений Древней Руси. Оно находилось неподалеку от Смоленска. Там были обнаружены многочисленные археологические находки и захоронения, в том числе связанные со скандинавской культурой. Сегодня Гнездово считается одним из самых богатых археологических комплексов по количеству и разнообразию находок.

У меня самой есть костюм жительницы Гнездово. Также в нашем клубе есть участник, который реконструирует это направление. У него очень богатый комплект: есть шлем, доспех, много литья на костюме.

Литье − это детали ремня, фибулы, броши, ташка, сумка воина. И, конечно, синий цвет. Синий цвет индиго всегда считался очень богатым оттенком. Вот как-то так.

− А достаточно ли материалов, чтобы реконструировать эти времена? В частности, письменных источников?

− Мало, очень мало. На самом деле прошло уже около тысячи лет, и наверняка знать все невозможно. Поэтому мы стараемся основываться именно на тех археологических находках, которые описаны в документальных публикациях и изданиях о древних славянах, а также подтверждены научными статьями.

К сожалению, находок очень мало. Если мы говорим об одежде, то это вообще буквально крупицы. Как правило, в основном находят металлические изделия: рукояти мечей, фибулы, броши, отдельные элементы посуды.

Если сравнивать с высоким Средневековьем, то находок, относящихся к тому периоду, гораздо больше, чем к раннему.

− Вы сами окрашиваете материалы, наносите штампы для украшения?

− Да. Если говорить о штампах, то по правилам реконструкции их, конечно, нужно изготавливать самостоятельно. Краска тоже должна быть природного происхождения, например масляная.

В современных реалиях, когда мы проводим мастер-классы по набойке на ткани, мы используем натуральные волокна − хлопок, лен. Это позволяет хотя бы немного приблизиться к истории. Синтетические ткани я не использую.

Краску мы берем акриловую, но только для того, чтобы облегчить работу. Часто дети или взрослые, которые приходят к нам на мастер-классы, хотят сразу забрать с собой салфетку, на которую они нанесли штампы.

Сам принцип заключается в том, что нужно взять деревянный штамп, нанести на него краску и сделать оттиск на ткани. В традиционной технологии краска, конечно, должна быть масляной и изготовленной из натуральных компонентов, но она гораздо дольше сохнет.

Раньше штампами украшали одежду. Мы понимаем, что тогда не было ни фабрик, ни заводов, ни швейных машин − все делалось вручную.

Если говорить об окрашивании, то большинство костюмов, которые вы видите на нас, окрашены самостоятельно. Этим занимаюсь я и еще одна наша мастерица.

Мы в буквальном смысле ставим огромную чашу или кастрюлю на плиту, нагреваем на среднем огне, погружаем туда лен или шерсть и запариваем ткань в натуральном красителе.

Например, это может быть крушина или корни марены, которые дают красный подтон. Можно вывести в индиго, хотя там немного другой способ окрашивания. Мы стараемся соблюдать технологии и применять именно натуральные компоненты.

Кто-то окрашивает ткань с помощью корней или коры дуба. Хороший пигмент дает и луковая шелуха. На самом деле ею можно красить не только яйца на Пасху. Например, желтый комплект нашей Ирины окрашен куркумой, высушенными корками граната и луковой шелухой. Гранатовые корки мы собирали всю зиму.

− Давайте попробуем выразить это в цифрах. Как я поняла, большую часть вещей вы делаете своими руками. Какой примерно процент вы изготавливаете самостоятельно, а какой приобретаете в готовом виде?

− Наверное, процентов 70 мы делаем своими руками. Приобретаем в основном только материалы. Например, для щитов мы покупаем основу, а уже сами их изготавливаем, проклеиваем и обшиваем кожей. То есть материал приобретаем, а саму вещь создаем самостоятельно.

Кстати, у нас есть очень классный видеоконтент. Скоро появятся новые клипы. Буквально сегодня я буду выкладывать видео о том, как шила новый шатер, который вы видели. Помните огромный навес, под которым мы сидели? Я полностью сшила его сама.

Это было очень эпично: одной рукой катаешь коляску с ребенком, а другой шьешь шатер к мероприятию. Материал мы заказали еще в октябре, раскроили его, а потом долго не могли приступить к пошиву.

На самом деле это не так сложно, просто объем очень большой. А если учесть, что я всего три месяца назад родила третьего ребенка и у нас сразу начался сезон, то все наложилось друг на друга.

− А был ли какой-то предмет, который оказался самым сложным в изготовлении? Возможно, его приходилось переделывать, пересматривать конструкцию или было сложно найти материалы?

− Наверное, самым глобальным проектом был пошив первого шатра в прошлом году − к открытию клуба. Тогда это казалось очень сложным. Наш участник Даниил разработал конструкцию и рассчитал расход материала, а кроили и шили шатер мы вместе с Екатериной Беловой, которая тоже состоит в клубе.

Я покупала специальный материал, чтобы он хотя бы немного соответствовал эпохе. Это был огнеупорный брезент. Он ужасно сыпался, от него постоянно чесался нос. Все это я шила на машинке.

Конечно, по правилам реконструкции шатер нужно было бы полностью сшить вручную, говорю откровенно. Но это очень сложно: ткань толстая и жесткая. Вручную мы уже доделывали люверсы, чтобы его можно было крепить.

На сегодняшний день тот шатер кажется самым маленьким по сравнению с новым навесом. В прошлом году я думала, что сшить его очень сложно. А сейчас, когда у нас появился большой навес, понимаю, что тот шатер был еще цветочками.

С каждым годом набираешься опыта и уже понимаешь, что нет ничего невозможного. Теперь главное − построить собственный клубный драккар.

− Здесь нужно пояснить: что это и как это должно выглядеть?

− Это мое огромное желание. Ребята из клуба всегда улыбаются, потому что знают: нам нужен собственный клубный острог в Сургуте или Сургутском районе. То есть место, где сможет базироваться наш клуб и где мы будем проводить мастер-классы.

И нам нужен драккар. Условно говоря, драккар − это ладья викингов, большое судно, которое спускали на воду и на котором путешествовали люди прошлого.

Пока это мечта. Но я думаю, что все вполне реально, если очень сильно захотеть.

− У клуба нет собственного помещения. Правильно ли я понимаю, что вам нужна не просто комнатка, а полноценный исторический лагерь?

− Да, именно полноценный исторический лагерь. Даже на «Мангазейском ходе», где мы с вами познакомились, для меня было огромным счастьем поздороваться с мэром города. Я напрямую сказала ему, что нам нужен острог.

Конечно, обычное помещение для клуба тоже важно. Но пока такой возможности, к сожалению, нет. Свободные помещения есть, но они находятся за 100-200 километров от Сургута, а это неудобно.

Поэтому хочется создать исторический лагерь, где стационарно будет находиться та же полевая кузница, появится гончарная мастерская, в которой мы сможем изготавливать свои изделия. И, конечно, там можно будет проводить мастер-классы.

Основная идея заключается в том, чтобы популяризировать историческую культуру среди подрастающего поколения. Мы хотим показывать детям, которые будут к нам приезжать, что умеем делать сами, и приобщать их к культуре. Конечно, приезжать смогут и взрослые. Возможно, это будут школьные группы или детские лагеря.

Я считаю, что сегодня наша русская культура особенно остро нуждается в сохранении. Это очень важно для нашей страны, особенно сейчас. И это не просто красивые слова. Во мне это действительно горит, потому что я считаю культуру нашей основой.

Если мы не будем помнить свое прошлое, у нас просто не будет будущего. Прошлое нужно помнить и почитать. Каждый должен знать, что, например, в Великой Отечественной войне победил Советский Союз, победили наши люди.

Нужно гордиться своими предками, своим родом, своей страной и своей землей. А не стремиться уехать куда-то на Запад в поисках лучшей жизни. Говорю прямо, как есть.

− Наши журналисты часто обсуждают с экспертами, как сделать так, чтобы люди не уезжали из Сургута. Кажется, эта тема связана в том числе с созданием знаковых мест, благодаря которым люди будут не только оставаться здесь, но и приезжать сюда. Возможно, ваш будущий острог, полноценный исторический лагерь, тоже станет одним из символов Сургута и местом, ради которого сюда захочется приехать.

− Мы об этом мечтаем. Поверьте, если бы у меня не было этого желания, я бы и сама уехала. Но сейчас мне никуда не хочется уезжать, потому что я понимаю: я нужна здесь.

Знаете, есть поговорка: где родился, там и сгодился. Здесь родились мои дети, и я за то, чтобы развивать родной регион и действительно расширять его туристические возможности.

Если найдутся люди, которые захотят нас поддержать, и появятся острог и стационарный исторический лагерь, это, мне кажется, даст огромные возможности для изучения истории родного края − Сургута, Сургутского района и всего нашего округа.

В идеале, как я это представляю: можно было бы создать мультиреконструкцию истории нашей страны, объединив разные эпохи. Это было бы потрясающе.

Понятно, что я занимаюсь ранним Средневековьем, но у нас есть, например, дружественный клуб «Арсенал», участники которого занимаются реконструкцией событий Великой Отечественной войны. Его руководитель − мой замечательный друг и товарищ. Кстати, именно он поддержал меня морально, когда я рассказала ему, что хочу создать такое сообщество в Сургуте и Сургутском районе.

− Я увидела, что клуб открылся весной прошлого года, но за довольно короткий срок вы уже успели поучаствовать во многих мероприятиях. Этим летом прошли фестивали в Сургуте, Солнечном, Нефтеюганске и Лянторе. Кроме того, были благотворительные выезды, в том числе для семей участников СВО. Какие мероприятия вам запомнились больше всего? Какой отклик вы получили от горожан?

− Все мероприятия, правда, все, остаются в сердце. Это возможность пообщаться с людьми, показать, что мы умеем, увидеть радость в их глазах. Когда мы появляемся со своей площадкой, то всегда собираем много людей. Аншлаг! Потому что мы просто любим то, что делаем. Нам действительно нравится этим заниматься.

Клуб мы создали весной прошлого года. Начали готовиться примерно в марте 2025 года и буквально за два месяца пошились. Мы так и говорим − «пошиться», то есть изготовить костюмы и подготовить комплекты.

Уже 31 мая мы выступили в Солнечном и открыли свой первый сезон. За тот год провели несколько площадок. Причем работали не только летом, но и осенью, зимой и весной.

Мы проводили мероприятия в историческом парке «Россия − Моя история», организовывали мастер-классы. У нас был славянский Новый год, мы отмечали Масленицу и весеннее равноденствие. А нынешний сезон, по сути, стал для нас уже вторым полноценным сезоном.

Каждая площадка по-своему откликается. Например, недавняя поездка в Лянтор оставила очень теплые впечатления. Мероприятие проходило на территории храма, и нас очень хорошо встретили. Организаторы накормили, напоили, окружили заботой.

В Лянтор ездил небольшой состав клуба. Мы провели показательное боевое сражение и несколько мастер-классов.

Вообще, нас тепло принимают на всех площадках. ИКЦ «Старый Сургут» тоже всегда очень хорошо нас встречает. В этом году мы уже поучаствовали там в «Мангазейском ходе», а 5 июля представили свою площадку на фестивале «Русский мир».

В Солнечном мы уже второй год подряд открываем сезон. За это Солнечному отдельный респект и огромная благодарность.

В Нефтеюганск мы тоже ездили уже второй раз. В прошлом году выступали там в сентябре, на закрытии сезона, а в этом году приехали 27 июня.

Кроме того, всего за один месяц мы провели три благотворительных мероприятия. Для нас это прямо вау, потому что все развивается очень активно.

Везде нас встречают очень тепло. Мы хотим двигаться дальше, выезжать во все соседние города. Ждем новых приглашений − не только из ближайших городов, но, возможно, и из других регионов России.

− Кто проявляет больше интереса: дети, подростки, взрослые или, может быть, пожилые люди? Какие интересные или неожиданные вопросы вам задают?

− В основном все удивляются тому, что мы делаем своими руками. Люди буквально не могут поверить.

К сожалению, сегодня большинство детей почти ничего не умеют делать руками. Конечно, я не говорю, что это касается всех. Именно поэтому мы делаем акцент на мастер-классах − это тоже важно подчеркнуть.

Ручной труд развивает не только мышление ребенка, но и его творческие способности. Например, ребенок подходит, видит щит и начинает рассматривать: как он сделан? Он понимает, что щит − это не просто доски. Наши ребята собирают их определенным образом, помещают под пресс, чтобы все детали склеились. Затем щит обшивают, наносят на него рисунок, делают держатель.

В основном интерес проявляют дети и подростки. Хотя, наверное, правильнее сказать − дети и взрослые. Взрослых тоже многое удивляет, им все интересно. Они любят примерять шлемы и кольчуги, держать в руках мечи, узнавать, как и из чего все сделано.

Еще у нас есть площадка, которая пользуется огромным спросом, − бои на мягких мечах. Наша новая участница клуба, мастерица, буквально за несколько дней сшила новые чехлы для целого комплекта таких мечей. Мероприятия проходят активно, поэтому нам постоянно приходится закупать материалы и изготавливать новое снаряжение.

Мягкие мечи достаточно безопасны. Дети обязательно надевают защитные шлемы. Также мы учитываем возрастную и весовую категории, чтобы участники не нанесли друг другу травмы.

Бои проходят на специально огороженной площадке. В этой зоне обязательно находится инструктор − один или два участника нашего клуба, которые следят за ходом боя и соблюдением правил.

− А нет ли у вас планов когда-нибудь привлекать в клуб детей? Может быть, не совсем маленьких, но хотя бы подростков?

− Есть. Уже некоторое время у нас существует такая идея, и мои ребята ее очень активно поддерживают. Мы хотим создать детское сообщество, которое называем «Северный лисенок».

Сейчас мы думаем над тем, как начать развивать это направление, и уже потихоньку присматриваемся, кто из детей мог бы стать участником. Естественно, требования к ним будут не такими, как ко взрослым. Но тем не менее нужно будет по возможности самостоятельно сшить себе комплект и, конечно, заниматься ручным трудом, осваивать ремесла.

− Еще мы пропустили один момент, связанный с реконструкцией. Насколько дорого сейчас этим заниматься?

− Честно говоря, это недешево. Но, опять же, все зависит от желания. Сшить себе обычный нательный комплект − грубо говоря, льняную рубаху с поясом и платок на голову − можно недорого. Сейчас некоторые за один поход в «Ростикс» отдают три-четыре тысячи рублей, а такой комплект можно сшить примерно за две тысячи. Конечно, это очень приблизительная сумма.

Но к комплекту еще нужна обувь, и тогда стоимость будет выше, потому что она должна быть кожаной. В целом базовый комплект с обувью может стоить от шести-семи тысяч рублей. А верхней границы, поверьте, практически нет.

Например, если делать княжеский комплект, скажем, костюм княгини Ольги, с височными украшениями из черненого серебра, то стоимость может доходить до сотен тысяч рублей. Но такие комплекты создают далеко не все.

Наши ребята, как правило, стремятся собрать хороший базовый комплект. Хотя у некоторых есть и очень дорогие, можно сказать, зажиточные комплекты.

Стоимость зависит от многих деталей: наличия стеклянных бус у девушек, гребня, кожаной сумки на планках, выполненной по находкам из Новгорода. Здесь очень много нюансов.

Но когда хобби приносит радость, ты готов в него вкладываться. Все эти вещи очень красивые, их хочется рассматривать.

− Подходим к итоговым вопросам. Обращались ли вы за поддержкой в администрацию города или округа? Может быть, пользуетесь или планируете воспользоваться грантовыми программами? И насколько сложно получить такую поддержку? Все-таки планы у вас великие.

− Да, планы действительно великие. За поддержкой я обратилась еще год назад, когда только начинала документально оформлять клуб: создавать организацию, разрабатывать устав.

Я очень рада, что после моего обращения и личной встречи с замглавой Владимиром Фризеном администрация Сургута предоставила нам возможность выступить на нескольких городских площадках. Это было очень здорово. Нас поддержали, и это самое главное.

Одной из первых нас также поддержала площадка ИКЦ «Старый Сургут».

На грант мы будем подаваться снова. Пока нам не удалось получить ни одного гранта, но это только начало пути, потому что нашей организации всего год. Более того, по документам год ей исполнится только 12 августа.

Конечно, нам очень хочется получить поддержку, потому что она крайне необходима. Я считаю, что нашему клубу она действительно нужна. Поэтому думаю, что в ближайшее время я снова побываю в администрации.

И, конечно, хочется, чтобы о нас узнал губернатор и обязательно посетил одно из наших мероприятий.

− Мы уже немного поговорили о будущем и о собственном помещении. Планируете ли вы расширять количество представленных эпох или хотите глубже развивать какое-то из существующих исторических направлений?

− Я бы сказала, что сегодня нам нужно продолжать развиваться именно в том направлении, которым мы уже занимаемся. Как говорится, нужно рыть там, где добывают.

Нам еще многое предстоит усовершенствовать во внутренней работе клуба. В первую очередь это касается костюмов. Новые участники сейчас создают свои комплекты. Конечно, мы им помогаем, в том числе наши девушки, которые занимаются ремеслами.

Также мы хотим развивать новые активности. Например, планируем организовать чеканку. По сути, она у нас уже есть, но сейчас мы хотим ее улучшить и полноценно представить на наших площадках.

Пока нам есть над чем работать в выбранном направлении. Думаю, нужно сосредоточиться на том, что уже есть, и довести это до четкого, красивого и правильного воплощения.

Впереди у нас также лектории. Это очень интересный формат, который сегодня пользуется популярностью. Это могут быть небольшие рассказы и лекции о костюмах разных регионов Руси, о быте славян или о воинских доспехах.

В следующем году, когда, я очень верю, состоится наш собственный клубный фестиваль, мы постараемся порадовать и новых зрителей, и тех, кто уже нас знает, новыми интересными площадками.

Поэтому пока мы будем совершенствовать то, что еще нуждается в развитии.