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Туристический маршрут «Месторождение Югра» может стать лауреатом федеральной премии

Маршрут «Месторождение Югра» претендует на победу во Всероссийской премии

Туристический маршрут «Месторождение Югра» может стать лауреатом федеральной премии
Фото t.me/depprom_ugra86

Национальный туристический маршрут «Месторождение Югра» стал участником Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Об этом сообщили в департаменте промышленности Югры. Проект представлен в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут». Он знакомит гостей региона с культурно-историческим наследием округа, традициями ханты и манси, местной кухней и промышленным потенциалом.

В программу входят посещение Ханты-Мансийска, Сургута и Когалыма, дегустация локальных продуктов, включая оленину и сосьвинскую сельдь, а также экскурсии на нефтяные объекты. Туристы могут увидеть процесс добычи нефти, побывать на кусте скважин и посетить кернохранилище с образцами горных пород.

Премия «Маршрут года» проводится с 2014 года и отмечает лучшие проекты в сфере создания и развития туристических маршрутов. В этом году конкурс проходит в обновленном формате: вместо региональных этапов введены отборочные, а подать заявку можно независимо от региона регистрации. За десять лет в премии приняли участие более четырех тысяч проектов.


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Сегодня в 13:07, просмотров: 270, комментариев: 0
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