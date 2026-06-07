Югра ежегодно нуждается почти в 27 тысячах новых работников

Югре ежегодно требуется около 26,9 тысячи новых работников из-за выхода специалистов на пенсию и создания дополнительных рабочих мест. При этом сейчас в регионе открыто более 18 тысяч вакансий, а официально без работы остаются около 2 тысяч человек.

Об этом в студии РИЦ «Югра» рассказал директор департамента труда и занятости населения региона Роман Белкин. По его словам, на одного безработного в округе приходится примерно девять вакансий.

Уровень общей безработицы в Югре составляет 1%, регистрируемой — 0,22%. Несмотря на одни из самых низких показателей в стране, регион испытывает заметный дефицит кадров.

Больше всего специалистов требуется в нефтегазовой промышленности, здравоохранении, строительстве и образовании. Среди наиболее востребованных профессий — бурильщики, машинисты, водители, слесари, учителя, врачи, медсестры и охранники.

«По нашим оценкам, ежегодно округу требуется 26,9 тысячи новых работников: из-за выхода людей на пенсию и создания новых рабочих мест», — отметил Роман Белкин.

Чтобы точнее определить кадровую потребность, департамент ежегодно проводит всероссийский опрос работодателей. В этом году он проходил с 1 апреля по 15 июня, участие приняли более 3,5 тысячи компаний. На основе полученных данных формируют прогноз, который затем используют при определении контрольных цифр приема в вузы и колледжи.

Одним из основных инструментов подготовки специалистов остается целевое обучение. Работодатель заключает договор со студентом через платформу «Работа в России», а выпускник после окончания учебы должен отработать в компании не менее трех лет.

Для студентов такой формат предусматривает отдельный конкурс, бюджетное место в рамках квоты, гарантированное трудоустройство, практику и возможную дополнительную поддержку от работодателя.

Предложения о целевом обучении для абитуриентов размещают с 2 июня, а для уже обучающихся студентов — в любое время. Подать заявку на целевое место можно через платформу «Работа в России» с 20 июня по 25 июля 2026 года. Договор подписывают после зачисления, но до начала учебного года.