Росгвардеец из Югры спас шестилетнего мальчика от нападения лисы в Алтайском крае

Сотрудник Управления Росгвардии по Югре капитан полиции Дмитрий Лобынцев во время отпуска спас шестилетнего мальчика, на которого напала дикая лиса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Происшествие произошло в селе Павловка Алтайского края. Проходя по улице Лесной, офицер услышал детский крик. Подбежав к месту, он увидел, что лиса вцепилась ребенку в ногу и пытается повалить его на землю.

Сосгвардеец с помощью подручных предметов отогнал, а затем обезвредил агрессивное животное. Благодаря его действиям серьезных последствий удалось избежать. Большинство укусов пришлось на одежду, поэтому мальчик, гостивший у бабушки, получил лишь легкие ссадины и сильный испуг.

Через несколько дней Дмитрий Лобынцев вновь встретился с ребенком, чтобы узнать о его самочувствии. В Росгвардии Югры отметили, что профессиональная подготовка и оперативная реакция сотрудника помогли предотвратить возможную трагедию.