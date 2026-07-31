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В Сургуте подростки избили мужчину в сквере после просьбы не кидать петарды

Прокуратура начала проверку после избиения мужчины подростками в Сургуте

В Сургуте подростки избили мужчину в сквере после просьбы не кидать петарды
Фото Яндекс.Карты

Прокуратура организовала проверку после появления в социальных сетях информации об избиении мужчины группой подростков в сквере возле дома культуры «Строитель» в Сургуте. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По информации очевидцев, мужчина сделал компании подростков замечание, попросив не бросать петарды, поскольку громкие взрывы мешали отдыхающим. После этого один из молодых людей, как утверждается, напал на него, ударил и повалил на землю. В результате мужчина получил травмы.

Прокуратура взяла проведение проверки на контроль. Ведомство даст оценку тому, как уполномоченные органы исполняют законодательство о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Одновременно правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, результаты которой также изучит прокуратура.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 131, комментариев: 0
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