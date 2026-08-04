Медицинские теплоходы в Югре приняли более 11 тысяч обращений жителей

Жители Югры с начала навигации более 11 тысяч раз обратились за помощью к специалистам медицинских теплоходов «Святитель Лука» и «Николай Пирогов». Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук.

По его словам, плавполиклиники уже посетили 42 труднодоступных населенных пункта в Нижневартовском, Сургутском, Кондинском, Октябрьском, Белоярском и Березовском районах, часть которых расположена в Арктической зоне региона.

За время работы специалисты осмотрели 3919 пациентов, в том числе 1249 представителей коренных малочисленных народов Севера. Впервые мобильные медицинские бригады побывали в деревнях Кимкьясуй и Чехломей, а также в селах Ларьяк и Локосово.

До завершения навигации теплоходам предстоит посетить еще 52 населенных пункта. Работать они будут до 29 октября включительно. График движения опубликован на сайте Центра профессиональной патологии Югры. Охват выездной медицинской помощи в этом сезоне должен стать почти вдвое больше, чем в предыдущие годы. Суммарно два медицинских теплохода должны посетить 94 населенных пунктаа, где проживают 36 тысяч человек.