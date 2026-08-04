В Югре начался ремонт трассы Сургут — Нижневартовск по нацпроекту

В Югре стартует масштабный ремонт автодороги Сургут — Нижневартовск. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры». Трасса входит в опорную сеть России и соединяет крупнейшие города округа — Сургут, Нижневартовск, Мегион, Лангепас и Покачи. Необходимость ремонта подтвердили обращения жителей и результаты технической диагностики, выявившей колейность, выбоины и неровности покрытия.

Всего в Нижневартовском районе обновят 23,4 километра дороги на трех участках: в районе Лангепаса (км 115+000 - км 127+786), поселка Высокий (км 175+000 - км 180+470) и Мегиона (км 190+960 - км 196+200).

Проект рассчитан на несколько лет. В 2026 году дорожники приступят к ремонту участка возле поселка Высокий. Здесь снимут старое покрытие, уложат нижний слой асфальтобетона, укрепят обочины, установят дорожные знаки и нанесут временную разметку.

В 2027 году работы начнутся на участках в районе Лангепаса и Мегиона. Полностью завершить ремонт второго и третьего участков планируется осенью 2027 года, первого — осенью 2028 года.

После обновления трассы ожидается сокращение времени в пути, а также повышение безопасности и надежности пассажирских и грузовых перевозок.