Белоярский район Югры впервые принимает международную волонтерскую экспедицию

Со 2 по 9 августа Белоярский район впервые станет площадкой международной волонтерской экспедиции. Об этом сообщает ugra-news.ru. В Югру приедут 32 добровольца в возрасте от 18 до 35 лет — 21 участник из России и представители 11 зарубежных стран. Вместе с местными жителями они займутся благоустройством природных территорий, сохранением объектов культурного наследия и созданием мурала. Кроме того, 6 августа состоится квартирник с музыкой и общением, к которому смогут присоединиться жители района.

Как отметил Виталий Андреев, для региона важно, чтобы экспедиция стала не просто краткосрочным волонтерским выездом, а возможностью объединить людей из разных стран вокруг реальных задач, познакомить их с Югрой и показать, как добровольчество помогает сохранять природу, культуру и историческую память.

Одной из главных площадок станет экологическая тропа у озера Светлого, где участники заменят изношенные настилы, обновят входную группу, обработают деревянные конструкции и установят новые информационные стенды и ограждения. Также работы пройдут в этнографическом музее под открытым небом «Касум ёх», где добровольцы благоустроят территорию и берег реки Амни.

Участники познакомятся с культурой казымских ханты, традиционными ремеслами, национальными играми и укладом жизни на стойбище. Итогом экспедиции станет медиабанк Белоярского района с фотографиями и видеоматериалами о природе, людях и достопримечательностях территории, который будут использовать для ее продвижения.