Пассажир погиб в ночной аварии в Нижневартовске

В Нижневартовске поздним вечером 28 июля произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей погиб 20-летний пассажир, еще два человека получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.

«В 23:37 на регулируемом перекрестке улиц Ленина – Мусы Джалиля водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Lexus», по предварительным данным, допустил наезд на остановившееся на запрещающий сигнал светофора транспортное средство «Daewoo Nexia», под управлением водителя 1992 года рождения. В результате ДТП пассажир «Daewoo Nexia» 2006 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

34-летний водитель Daewoo Nexia 1992 года рождения и еще один пассажир автомобиля 2003 года рождения получили травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировали одно ДТП. Кроме того, инспекторы задержали 13 водителей с признаками опьянения, привлекли к ответственности 166 автомобилистов за выезд на встречную полосу и 56 – за нарушение правил перевозки детей.