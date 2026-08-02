В Сургуте спасатели вытащили из реки Черной тонувшего мужчину

В Сургуте сотрудники патрульно-спасательного поста спасли мужчину, который начал тонуть в реке Черной. Об этом сообщили в администрации города. Это случилось в субботу, 1 августа, в районе улицы Аэрофлотской. Мужчина 1997 года рождения, не умеющий плавать, оказался на глубине и начал тонуть. По счастливой случайности рядом находились спасатели, которые вытащили его из воды и оказали необходимую медицинскую помощь.

В администрации напомнили, что купание в водоемах Сургута запрещено из-за несоответствия воды санитарно-гигиеническим нормам.

Жителей также призвали не игнорировать запрещающие знаки, не заходить в воду, если не умеют плавать, не купаться после употребления алкоголя, не нырять в незнакомых местах, использовать спасательные жилеты на маломерных судах и не оставлять детей без присмотра у воды.

В случае происшествия на водном объекте необходимо сообщить об этом по телефону 112.