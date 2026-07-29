Прокуратура запросила 21 год колонии бывшему замглавы Сургута Владимиру Базарову

Гособвинение запросило 21 год лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего вице-губернатора Белгородской области Владимира Базарова по делу о растрате при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, в ходе прений сторон в Мещанском районном суде Москвы прокурор также попросила назначить Базарову штраф в размере 500 млн рублей. Бывшему заместителю губернатора Белгородской области Рустэму Зайнуллину гособвинение запросило 22 года колонии строгого режима и штраф в 474 млн рублей. Остальным фигурантам дела — от 10 до 18 лет лишения свободы.

По версии следствия, одним из организаторов преступной схемы был Владимир Базаров. Следствие считает, что в начале 2022 года он совместно с другим фигурантом организовал систему получения незаконных вознаграждений от подрядчиков, выполнявших государственные строительные контракты. По данным РБК, общая сумма инкриминируемых взяток превышает 74 млн рублей. Сам Базаров признал вину во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Следственный департамент МВД оценил ущерб по уголовному делу в 1,723 млрд рублей.

Владимир Базаров хорошо известен в Югре. С 2005 года он занимал руководящие должности в администрации Сургута, возглавляя департаменты культуры, экономики и городского хозяйства, а позже работал заместителем главы города Дмитрия Попова. В 2016 году Базаров планировал участвовать в выборах мэра Сургута, однако позднее снял свою кандидатуру. После этого он продолжил карьеру в Севастополе, Белгородской и Курской областях.