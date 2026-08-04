В Югре в 2026 году заменят 222 лифта в многоквартирных домах

В Югре продолжается масштабная программа обновления лифтового оборудования. В 2026 году в многоквартирных домах региона планируется заменить 222 лифта, сообщает «Стройкомплекс Югры».

На сегодняшний день 114 новых лифтов уже смонтированы и введены в эксплуатацию. По 72 подъемникам заключены контракты, сейчас на объектах продолжаются монтажные работы. По остальным адресам идет подготовка к замене оборудования.

Как отмечается, программа позволит повысить комфорт и безопасность почти для 45 тысяч жителей округа. Югорский фонд капитального ремонта сотрудничает с российскими производителями лифтового оборудования. В частности, по контрактам 2025 года Карачаровский механический завод изготовил и установил 54 лифта, а в этом году предприятие поставит еще 11 кабин для многоквартирных домов Нижневартовска.

Финансирование программы осуществляется за счет средств регионального бюджета. На 2026-2028 годы предусмотрена замена еще 389 лифтов, а к 2030 году власти региона планируют полностью обновить 1492 подъемника. Общий объем финансирования программы составит около 6,9 млрд рублей.