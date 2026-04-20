Рассказываем, как студенту выбрать жилье, снять квартиру и не попасть на мошенников

«Я студент, что делать, если при поступлении на меня не хватит места в общежитии? Снимать квартиру одному дорого. Что выбрать ‒ комнату, студию, однушку или скинуться с кем-то на двушку?» ‒ спрашивает читатель СИА-ПРЕСС Евгений В.

Да, общежитие достается не всем, а аренда жилья для студента ‒ это почти всегда поиск баланса между ценой, комфортом и личной свободой. У каждого формата проживания свои плюсы, минусы и стоимость. Эксперты Циан.Журнал рассказали, что выбрать и сколько это стоит.

Что дешевле: общежитие, комната или квартира

Если смотреть только на цену, самый доступный вариант ‒ студенческое общежитие. В зависимости от вуза и города проживание может стоить от нескольких тысяч рублей в месяц, а в некоторых случаях для бюджетников быть практически бесплатным. Но есть нюанс: общежитие дают далеко не всем.

По закону вузы должны предоставлять места при наличии свободного фонда, но мест часто не хватает. Приоритет при заселении обычно у иногородних, сирот, инвалидов, ветеранов боевых действий, контрактников и других льготных категорий. Бюджетникам место получить проще, платникам ‒ сложнее.

Если общежитие не досталось, следующий по цене вариант ‒ комната. В среднем по России она обходится в 12 тысяч рублей в месяц. Это уже самостоятельная жизнь, но с соседями, общей кухней и санузлом.

Дальше идут студии. По России средняя цена ‒ 29 тысяч рублей.

Однако студия не всегда сильно дешевле однокомнатной квартиры. Средняя стоимость однушки по России ‒ 32 тысячи рублей. Разница со студией всего около трех тысяч.

Есть еще один вариант, который многие сначала не рассматривают, ‒ снимать жилье с кем-то. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры по России ‒ 45 тысяч рублей. Если делить аренду на двоих, получается по 22,5 тысячи с человека.

Если денег мало ‒ стоит бороться за место в общежитии или искать комнату. Если хочется жить отдельно ‒ смотреть студию или однушку. Если важен баланс цены и комфорта ‒ совместная аренда квартиры часто выглядит самым разумным решением.

Где студенту искать жилье

Универсального способа поиска жилья нет. Один сайт или один чат редко дают идеальный результат. Обычно лучше работает не один канал, а сразу несколько.

Сайты с объявлениями

Самый очевидный путь ‒ сервисы аренды жилья. Искать там удобно, потому что можно сразу выставить фильтры:

цена;

район;

расстояние до вуза;

мебель;

наличие техники;

можно ли студентам;

нужен ли залог.

Чем больше фильтров, тем меньше времени уйдет на просмотр неподходящих вариантов. Это особенно важно в сезон, когда хорошие квартиры уходят быстро. Объявления лучше мониторить регулярно. Иногда по несколько раз в день.

Студенческие чаты и соцсети

Это способ многие зря игнорируют, ведь иногда именно он приводит к лучшим вариантам. В студенческих чатах часто работает простая цепочка: один съезжает ‒ другому передает контакты хозяина.

Для собственника это тоже удобно. Он уже привык сдавать студентам и не хочет заново искать жильцов. Поэтому здесь можно найти варианты, которых вообще нет в открытых объявлениях.

Можно спросить в чатах факультета, написать в студенческих группах или просто разместить пост: «Ищу жилье на время учебы, буду благодарен за репост».

Сарафанное радио

Такой старый способ рано списывать со счетов. Родственники, друзья семьи, знакомые знакомых ‒ через такие цепочки иногда находят очень хорошие варианты. Особенно если речь о небольших городах или районах рядом с вузами.

Причем родители здесь часто помогают не меньше самих студентов. У них обычно больше контактов и возможностей спросить «по своим».

Обычные доски объявлений

Да, бумажные объявления все еще живы. Особенно рядом с университетами. Иногда собственники до сих пор вешают объявления у подъездов, на стендах или в магазинах возле дома. И это могут быть как раз те арендодатели, которые не хотят работать через интернет-площадки.

Можно и самому расклеить объявления о поиске жилья.

Есть и еще один плюс. Если пройтись по району пешком, можно сразу оценить место:

какой дом;

какой подъезд;

есть ли магазины;

остановки;

аптеки;

пункты выдачи;

насколько вообще удобно тут жить.

Риелтор

Есть ситуации, когда проще заплатить за помощь. Например:

поступаете в другом городе;

времени мало;

приезжаете перед самым началом учебы;

сложно ориентироваться в районах и ценах.

Тогда может помочь риелтор. Обычно комиссия ‒ от 50 до 100 процентов месячной аренды. То есть если квартира стоит 30 тысяч рублей, комиссия может быть 15-30 тысяч. Недешево, но агент обычно помогает:

подобрать варианты;

организовать просмотры;

проверить документы;

сопроводить сделку.

И иногда это действительно экономит время и защищает от ошибок. Особенно если искать жилье удаленно.

Как не попасть на мошенников

Поиск квартиры ‒ это не только про цену и район, но и про безопасность. Особенно если искать жилье удаленно, когда нет возможности сразу приехать и посмотреть все своими глазами.

Если есть возможность, лучше приехать в город за неделю-две до начала учебы, снять жилье посуточно и спокойно посмотреть варианты. Это часто безопаснее, чем искать квартиру в спешке уже во время учебного года.

Есть несколько типичных ситуаций, где стоит быть особенно внимательным.

Квартира не там, где обещали

В объявлении могут написать одно, а по факту окажется другое. Например, «пять минут до метро» превращаются в сорок минут пешком или поездку с пересадкой.

Чтобы не столкнуться с этим, стоит сразу попросить точный адрес и проверить его на онлайн-картах. Посмотреть маршрут до вуза и проверить, сколько реально занимает дорога.

Квартира-призрак

Это одна из самых известных схем: «собственник» показывает красивые фотографии, просит перевести задаток или деньги за бронь, обещает придержать квартиру, а после перевода денег ‒ исчезает.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, не переводите деньги до осмотра квартиры, подписания договора и получения ключей. Даже если вас торопят и говорят, что «вариант сейчас заберут».

Искать жилье лучше на крупных платформах.

Если вы в другом городе, можно попросить знакомого посмотреть квартиру лично или договориться об онлайн-показе по видеосвязи.

Еще один вариант защиты ‒ онлайн-договор через «Госуслуги». В этом случае есть подтверждение, что квартиру сдает настоящий собственник, а сам договор сохраняется в личном кабинете.

Скрытые проблемы, которых не видно в объявлении

Даже если квартира существует, это еще не значит, что с ней все в порядке. На фото может не быть видно:

слабого отопления;

проблем с водой;

шумной трассы под окнами;

проблемных соседей;

старой сантехники;

запахов в квартире.

Поэтому квартиру желательно смотреть лично и не стесняться задавать уточняющие вопросы.

По возможности квартиру полезно посмотреть в разное время суток, а про тишину в доме можно спросить соседей.

Что проверить перед подписанием договора

Если квартира подошла, начинается второй важный этап ‒ документы. Здесь тоже не стоит спешить.

Что проверить у собственника:

Выписка из ЕГРН. Она подтверждает, кто реальный владелец квартиры и нет ли на нее ареста или обременения.

Паспорт. Важно убедиться, что квартиру сдает именно собственник. Если жилье сдает представитель, нужна нотариальная доверенность.

Квитанции за ЖКУ. Это поможет понять реальные дополнительные расходы. Потому что коммунальные платежи часто идут отдельно от аренды.

Что должно быть в договоре аренды

Устных договоренностей недостаточно. Нужен письменный договор. В нем должны быть прописаны:

стоимость аренды;

порядок оплаты;

сумма залога и условия возврата;

кто оплачивает коммунальные услуги;

кто отвечает за ремонт техники, если что-то сломается;

когда и на сколько может меняться цена;

срок договора;

как предупреждать о выезде.

Отдельно стоит заранее обсудить визиты собственника. Без согласия арендатора он не может просто приходить в квартиру. Это тоже можно прописать в договоре.

Какие документы подготовить студенту

Собственник тоже может попросить документы. Обычно нужен паспорт. Иногда ‒ студенческий билет или справка из вуза. Если студенту нет 18 лет, договор обычно оформляют на родителей.

И лучше заранее иметь наготове деньги за первый месяц и залог, если вариант подойдет и решение нужно будет принимать сразу.

Как принять квартиру

Даже если квартиру нашли, документы подписали и ключи уже на руках, это еще не финал. Есть этап, который многие недооценивают, ‒ прием квартиры. Важно сразу зафиксировать состояние жилья.

Акт приема-передачи. Это приложение к договору, которое подтверждает, что квартира перешла нанимателю. В акте обычно указывают дату, адрес, стороны договора и общее состояние квартиры.

Опись имущества. Это отдельный перечень всего, что есть в квартире: мебель, техника, посуда, текстиль. Все, что передают вместе с жильем. И важно не просто перечислить вещи, а записать их состояние.

Например:

холодильник работает, есть царапина на дверце;

диван с потертостями;

у люстры нет одного плафона.

Это мелочи, которые потом могут спасти от споров.

Что проверить при осмотре

Перед тем как окончательно принять квартиру, стоит проверить базовые вещи.

Сантехника: откройте краны, проверьте напор воды, посмотрите, есть ли горячая вода.

Счетчики: сфотографируйте показания воды, электричества, газа и внесите их в акт.

Розетки: проверьте, работают ли они.

Окна: откройте и закройте, посмотрите, нет ли проблем.

Техника: включите приборы, убедитесь, что они работают.

Запахи: обратите внимание на запах в квартире. От затхлости или табака потом бывает сложно избавиться.

Мебель: проверьте, все ли на месте, есть ли повреждения. Если что-то нашли ‒ сразу вносите это в документы.

Ранее мы рассказывали, как студенту самостоятельно разобраться в квитанции за ЖКУ и какие новые правила поступления в колледж действуют в 2026 году в Югре и России.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за актуальными новостями.