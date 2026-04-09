Рассказываем, где в Сургуте появятся новые детские и спортивные площадки и сколько денег на это потратят власти

В Сургуте в 2026 году планируют обновить детские и спортивные площадки в парках и скверах, а также приступить к капитальному ремонту отдельных общественных пространств. Работы затронут не менее десяти объектов, часть из них давно нуждается в обновлении из-за износа оборудования. О том, какие территории приведут в порядок, в какие сроки пройдут работы и какие изменения ждут горожан, корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Какие территории попадут под ремонт

Основной акцент в этом году сделан на площадках, которые были построены в 2000-2010-х годах и за это время заметно износились.

«У нас парки, скверы построены с 2003 года по 2014 год. Вот сейчас как раз в этом году мы работаем с этими парками, потому что оборудование морально устарело и физически износилось», ‒ пояснила Ирина Николаенко.

Часть объектов уже определена. В парке «За Саймой» полностью заменят детские игровые площадки, а также обновят покрытие на двух спортивных зонах.

В сквере 32 микрорайона работы продолжатся после прошлогоднего ремонта: здесь приведут в порядок еще две детские площадки. При этом одна из них будет инклюзивной ‒ с оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В сквере 31 микрорайона заменят покрытие на детской и спортивной площадках, в парке «Кедровый лог» установят новый игровой комплекс, а в сквере геологов-первопроходцев полностью обновят крупную детскую и спортивную зоны ‒ с новым покрытием и современными игровыми элементами.

Кроме того, в ряде общественных пространств обновят малые архитектурные формы ‒ скамейки и урны. Такие работы запланированы, в частности, в сквере у Свято-Троицкого собора, на площади Советов и в сквере «Мемориал Славы».

О финансировании

По словам представителя администрации, на благоустройство в этом году выделено около 80 миллионов рублей. Эти средства направят не только на площадки, но и на общее обновление инфраструктуры.

Сейчас город находится в активной фазе закупок: часть контрактов уже заключена, остальные планируют оформить до конца апреля.

Основные работы начнутся с наступлением тепла. Активная фаза пройдет с июня по август ‒ в это время площадки будут временно закрыты.

«Будут полностью во всех скверах перекрываться площадки, потому что необходимо демонтировать все, укрепить основание и дальше уже устанавливать оборудование», ‒ пояснила Николаенко.

Первые обновленные объекты планируют сдать уже в конце июня, остальные ‒ поэтапно до конца лета.

Сквер 90-х годов полностью отремонтируют

Отдельное направление ‒ капитальный ремонт старых общественных пространств. В этом году работы начнутся в сквере Дружбы народов.

Как отметила спикер, сквер был построен еще в 1990-х годах и давно нуждается в обновлении. В рамках ремонта планируется заменить дорожки, установить новые скамейки, урны и освещение.

«Мы там проведем капитальный ремонт и рассчитываем в сентябре уже получить сквер с новыми дорожками, с новыми скамьями, урнами и с новыми опорами освещения», ‒ рассказала директор «Лесопаркового хозяйства».

Список объектов может увеличиться

В администрации отмечают, что список объектов может расшириться. В течение года планируют дополнительно привлекать финансирование, в том числе за счет депутатских фондов.

Например, рассматривается возможность обустройства освещения в сквере по улице Первопроходцев ‒ рядом с технологической школой. Жители неоднократно жаловались на отсутствие света на этом участке.

«Как только будут появляться дополнительные деньги, возможно, еще количество объектов, подлежащих ремонту, мы увеличим», ‒ сообщила Николаенко.

При этом при планировании работ учитываются обращения горожан ‒ предложения по благоустройству поступают регулярно.

Дизайн площадок изменится

В этом году власти Сургута планируют не просто заменить оборудование, но и сделать площадки более разнообразными.

В разных парках появятся разные концепции: например, в парке «За Саймой» площадки оформят в экостиле, а в сквере Геологов-первопроходцев ‒ сделают яркое пространство с большим количеством качелей.

По словам специалистов, новые объекты будут не только современнее, но и интереснее для жителей всех возрастов.