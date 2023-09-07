Рассказываем, как правильно сэкономить на лекарствах

Продолжаем нашу экономную рубрику. В этот расскажем о том, как правильно выбирать лекарства и не разориться.

Пользуйтесь сервисами для сравнения цен

В первую очередь следует сравнивать цены в аптеках, чтобы купить медикаменты по более доступной стоимости. Сургутские аптеки, например, есть в сервисе «Ваше лекарство» – для его использования даже не нужно проходить регистрацию.

Однако стоит отметить, что не всегда информация может соответствовать действительности – компании могут просто перестать ее обновлять. Поэтому необходимо уточнять цену перед покупкой в аптеке.

Покупайте в сетевых аптеках

Цена на лекарства в сетевых аптеках гораздо ниже. Это происходит из-за многих факторов: наличие программы лояльности, акций и оптовая закупка препаратов. Кроме того, у крупных фармацевтических компаний есть сайты, где можно купить лекарство гораздо дешевле.

Переходите на аналоги

У многих знаменитых брендов медикаментов есть аналоги. В обычных случаях достаточно проверить, совпадает ли действующее вещество. Например, вместо дорогостоящего Нурофена можно приобрести Ибупрофен или Воцивус.

Однако при переходе на аналог более серьезного препарата следует проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Не запускайте болезнь

Дешевле и быстрее вылечиться на начальных этапах. Лучше не отлагать визит к врачу, если вы ощутили недомогание. А еще лучше – проходить ежегодный профилактический осмотр, который проводится в любой поликлинике по полису ОМС. Это позволит выявить болезнь на раннем сроке и получить профессиональную консультацию.

Храните правильно

У препаратов, равно как и у продуктов, есть свои условия хранения, при соблюдении которых срок годности не будет истекать быстрее положенного. Поэтому после покупки важно прочесть инструкцию. Испорченный медикамент может нанести вред здоровью.

Ранее мы рассказывали о том, как сэкономить на еде и что будет, если питаться только дешевыми продуктами.