Даем советы о том, как экономить на собственном питании

В 2022 году молодые семьи в России сократили потребление основных продуктов питания, следует из данных Росстата. Особенно сильно эта тенденция заметна среди неполных семей – их рацион был урезан по всем категориям, кроме овощей и бахчевых культур. Часть аналитиков связывает это с переходом в режим экономии.
В связи с этим мы подготовили рубрику на злобу дня, в которой расскажем, как можно сэкономить на наиболее популярных статьях расходов в бюджете каждой семьи. Следом за нашими обзорами будет следовать экспертное мнение – спикер расскажет, что будет, если часто использовать дешевые товары.
В сегодняшнем обзоре мы представим способы экономии на питании.
Не берите в супермаркет детей
Дети, оказываясь в магазине, начинают хотеть все и сразу. Сладости очень часто располагаются вблизи касс, что может сильно привлечь ребенка и спровоцировать вас на дополнительные траты.
Составляйте меню на неделю
Рассчитайте, сколько вы съедаете за неделю. На этот период необходимо составить меню, чтобы сразу закупиться продуктами. Это позволит меньше ходить в магазин и, соответственно, тратить.
Если же подобный вариант вам не подходит, то перед походом в супермаркет внимательно составьте список покупок. Отдавайте предпочтение тем товарам, которые планируете использовать в ближайшем будущем.
Предварительно стоит взглянуть, какие товары у вас уже есть, чтобы лишний раз не тратиться.
Покупайте продукты торговых марок магазина или отечественного производства
Ввиду роста цен на импортную продукцию имеет смысл выбирать по максимуму все отечественное — например, многие фрукты привозят с юга России. Более того, товары, произведенные на территории нашей страны, могут оказаться дешевле, ведь в них не включены таможенные платежи.
Некоторые популярные бренды можно заменить на товары собственных марок магазина. Зачастую они значительно дешевле.
Следите за акциями
В крупных сетевых магазинах часто распространяют листовки с акционными товарами. Посмотрите, нет ли среди них тех, которые нужны вам.
Внимательно стоит следить за «желтыми ценниками». Нередко скидка оказывается совсем небольшой. Однако очень часто супермаркеты предлагают купить два или три продукта по одной цене. Решите, выгодно ли будет конкретно для вас и вашей семьи использовать эту возможность. Если в вашем рационе этот продукт не ходовой, то следует отдать предпочтение чему-нибудь другому.
Также можно сделать карту лояльности конкретной сети, которая позволит участвовать в большем количестве акций или же накопить скидочные баллы.
Откажитесь от походов в кафе и покупок готовых блюд
В основном это касается тех, кто работает вне дома. Идеальным вариантом станет пообедать едой, которую вы приготовили собственноручно. Выделите немного времени вечером, чтобы сделать себе хороший перекус на завтра.
Храните правильно
Самое главное – это правильно хранить продукты, чтобы в скором времени их не пришлось выбросить. Важно при покупке проследить за сроком годности. Также изучите правила товарного соседства в холодильнике и выделите отдельные места для хранения мяса, овощей, молочных продуктов.
Откройте в себе новые таланты
В лесу можно собрать много съедобного – грибы и ягоды легко поддаются заморозке, что продлевает срок использования. Кроме того, можно законсервировать собранные на «тихой охоте» дары леса. Так зимой и весной вы сможете лакомиться вареньем, джемом, компотами из ягод и солеными грибочками.
При должном желании можно начать выращивать зелень на подоконнике собственной квартиры. Это позволит сэкономить на ней в холода.
Бонусный совет: ходите со своим пакетом
Во-первых, в долгосрочной перспективе это позволит сэкономить до 1000 рублей, если вы часто ходите за покупками. Можно также приобрести многоразовые сумки-шопперы, которые продаются в разной ценовой категории. Срок их службы – от месяца до нескольких лет. Во-вторых, это более экологично.
- не ходить за покупками в супермаркет за едой на голодный желудок.
В противном случае, вы точно наберёте лишнего и потратитесь сверхмеры и многое из взятого возможно даже придётся со временем выбросить.
И ещё. Надо брать дорогие, но качественные овощи, фрукты, мясо и скоропортящие продукты, ибо взятое «гов…о» хоть и дешевое, но быстро сгниет или испортиться и ещё есть опасность ими отравиться.
Самый лучший продукт для экономии на продуктах это качественное мясо. Он дает чувство сытости. А все эти «вкусняшки» содержат быстроусваиваемые углеводы и «походы» к холодильнику станут ежечасными. Впрочем, каждый должен придерживаться той диете, которая предписывается врачом и даже совершенно здоровым молодым людям. Сегодня в среде молодежи тренд на походы в фаст-фуды. Следите, за ловкостью рук, рестораторов опустошающих наши кошельки ежедневно, минимум на 500 рублей. Но почему-то через -2-3 часа из фуст-фуда вас все равно тянет к холодильнику. Все просто. Рацион ресторана, к примеру, «Вкусно-и точка» и подобных ему рассчитан так, чтобы все быстро усвоилось и вам опять хотеть «жрать и жрать». Вот получается, что бюджет молодой семьи на 20% тратится на «бензоколонку» и почти столько на фаст-фуды. Готовить дома тоже не выход. Потому как выйдет себе дороже, ибо себестоимость приготовления на своей кухне всегда будет выше, чем готового блюда или полуфабриката, которое нужно только разогреть на микроволновке или приготовить полуфабрикат в духовке. Конечно, для маленьких детей приходиться готовить все дома, если они не ходят в школу или в садик. Но все строго индивидуально. Есть кто-то просто любитель готовить дома, а есть кто-то, кто стоять у плиты просто не переносит.
Впрочем, экономить на еде не надо. Потому что это во-первых, здоровье. А во-вторых, это, как не крути, физиологическая потребность нашего организма, заложенная природой человека. А идти против природы, это «плюнуть против ветра».