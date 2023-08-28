Даем советы о том, как экономить на собственном питании

В 2022 году молодые семьи в России сократили потребление основных продуктов питания, следует из данных Росстата. Особенно сильно эта тенденция заметна среди неполных семей – их рацион был урезан по всем категориям, кроме овощей и бахчевых культур. Часть аналитиков связывает это с переходом в режим экономии.

В связи с этим мы подготовили рубрику на злобу дня, в которой расскажем, как можно сэкономить на наиболее популярных статьях расходов в бюджете каждой семьи. Следом за нашими обзорами будет следовать экспертное мнение – спикер расскажет, что будет, если часто использовать дешевые товары.

В сегодняшнем обзоре мы представим способы экономии на питании.

Не берите в супермаркет детей

Дети, оказываясь в магазине, начинают хотеть все и сразу. Сладости очень часто располагаются вблизи касс, что может сильно привлечь ребенка и спровоцировать вас на дополнительные траты.

Составляйте меню на неделю

Рассчитайте, сколько вы съедаете за неделю. На этот период необходимо составить меню, чтобы сразу закупиться продуктами. Это позволит меньше ходить в магазин и, соответственно, тратить.

Если же подобный вариант вам не подходит, то перед походом в супермаркет внимательно составьте список покупок. Отдавайте предпочтение тем товарам, которые планируете использовать в ближайшем будущем.

Предварительно стоит взглянуть, какие товары у вас уже есть, чтобы лишний раз не тратиться.

Покупайте продукты торговых марок магазина или отечественного производства

Ввиду роста цен на импортную продукцию имеет смысл выбирать по максимуму все отечественное — например, многие фрукты привозят с юга России. Более того, товары, произведенные на территории нашей страны, могут оказаться дешевле, ведь в них не включены таможенные платежи.

Некоторые популярные бренды можно заменить на товары собственных марок магазина. Зачастую они значительно дешевле.

Следите за акциями

В крупных сетевых магазинах часто распространяют листовки с акционными товарами. Посмотрите, нет ли среди них тех, которые нужны вам.

Внимательно стоит следить за «желтыми ценниками». Нередко скидка оказывается совсем небольшой. Однако очень часто супермаркеты предлагают купить два или три продукта по одной цене. Решите, выгодно ли будет конкретно для вас и вашей семьи использовать эту возможность. Если в вашем рационе этот продукт не ходовой, то следует отдать предпочтение чему-нибудь другому.

Также можно сделать карту лояльности конкретной сети, которая позволит участвовать в большем количестве акций или же накопить скидочные баллы.

Откажитесь от походов в кафе и покупок готовых блюд

В основном это касается тех, кто работает вне дома. Идеальным вариантом станет пообедать едой, которую вы приготовили собственноручно. Выделите немного времени вечером, чтобы сделать себе хороший перекус на завтра.

Храните правильно

Самое главное – это правильно хранить продукты, чтобы в скором времени их не пришлось выбросить. Важно при покупке проследить за сроком годности. Также изучите правила товарного соседства в холодильнике и выделите отдельные места для хранения мяса, овощей, молочных продуктов.

Откройте в себе новые таланты

В лесу можно собрать много съедобного – грибы и ягоды легко поддаются заморозке, что продлевает срок использования. Кроме того, можно законсервировать собранные на «тихой охоте» дары леса. Так зимой и весной вы сможете лакомиться вареньем, джемом, компотами из ягод и солеными грибочками.

При должном желании можно начать выращивать зелень на подоконнике собственной квартиры. Это позволит сэкономить на ней в холода.

Бонусный совет: ходите со своим пакетом

Во-первых, в долгосрочной перспективе это позволит сэкономить до 1000 рублей, если вы часто ходите за покупками. Можно также приобрести многоразовые сумки-шопперы, которые продаются в разной ценовой категории. Срок их службы – от месяца до нескольких лет. Во-вторых, это более экологично.