Перед главным мужским праздником сильнее всего выросли продажи ноутбуков, а в преддверии Международного женского дня — умных часов

Накануне традиционных гендерных праздников россияне активно приобретали в подарок близким электронные устройства. В этом году перед главным мужским праздником сильнее всего выросли продажи ноутбуков — в два раза, а в преддверии Международного женского дня — умных часов (+70%). Такие выводы сделали специалисты МегаФона на основании статистики посещения интернет-магазина и данных продаж в объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

В ХМАО наиболее активными накануне праздников были мужчины и женщины в возрасте 35-44 лет. Именно они чаще других искали технологичные подарки в интернет-магазине оператора, а доля от общего числа посещений составила 39%. Еще 26% пришлось на категорию 25-34 лет, чуть более 18% — у югорчан 45-54 лет.

В целом самыми популярными гаджетами традиционно остаются смартфоны: в предпраздничные недели на них пришлось 26% продаж в штуках и 80% в деньгах. При этом к 23 Февраля на 27% выросли продажи смартфонов Samsung, а перед 8 Марта чаще покупали смартфоны от Apple и Realme — обе марки показали рост на 80%. На втором месте с долей 12% беспроводные наушники, а замыкают топ-3 пауэрбанки (4%).

В этом году в подарок мужчинам чаще выбирали ноутбуки — их продажи в феврале выросли в два раза в сравнении с январём. На неделе перед 8 Марта активнее, чем на предыдущей, покупали умные часы (+70%). Кроме того, популярностью пользовались беспроводные наушники (+22%) и умные колонки (+19%).

Уже традиционно популярными оказались планшеты и пауэрбанки: перед 23 февраля их продажи выросли на 22% и 20% соответственно, а в преддверии 8 марта — на 27% и 28%.

Посетители интернет-магазина МегаФона не всегда готовились к праздникам заранее: больше всего заказов в феврале пришлось на 18 и 22 февраля, а в марте — на 6 и 7 марта. Чаще всего подарки искали в разгар рабочего дня: больше всего заказов в предпраздничные недели были оформлены с 12 до 15 часов дня.

