Кредитная карта Уралсиба попала в топ-5 по версии Банкирос.ру

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-5 февральского рейтинга кредитных карт для совершения покупок ‒ исследование подготовил портал Банкирос.ру. Эксперты рассмотрели продукты с длительным грейс-периодом и выбрали наиболее выгодные предложения российских банков.

При составлении рейтинга учитывался ряд ключевых параметров кредитной карты, в том числе процентные ставки и их диапазон, продолжительность грейс-периода и операции, на которые он распространяется, сумма минимального платежа и стоимость обслуживания карты. Также аналитики принимали во внимание срок рассмотрения заявки, наличие кешбэка, требования к возрасту и региону проживания заемщика, штраф за просрочку и другие критерии.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Кроме того, по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

