Сургут отправил еще 60 тонн груза в зону СВО

В Сургуте состоялась очередная отправка гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Новый конвой, который стал уже 42-м. В сборе участвовали предприятия, волонтерские объединения, общественные организации и просто неравнодушные жители. Общий вес отправленного груза составил около 60 тонн. Организатором и координатором по формированию, сбору и отправки гуманитарных конвоев является Общественный Фонд «Фонд Победы». Именно эта организация формирует столь масштабные отправки.

Груз предназначен для 70-й мотострелковой дивизии, которой командует сургутянин. Как пояснил заместитель президента «Фонда Победы» Сургута Виталий Мовчан, в состав помощи вошли строительные материалы, инструменты, автозапчасти, автошины для грузовой и внедорожной техники, а также сама техника. Подразделению передают пять единиц техники — два «Хантера», автобус и два «КАМАЗа». При этом работа на этом не останавливается: уже идет подготовка 43-го конвоя, для которого в ремонте находятся более 15 единиц техники.

Виталий Мовчан подчеркивает, что помощь формируется не адресно, а по запросам командиров, которые лучше понимают реальные потребности подразделений. По его словам, сегодня фронту требуется очень многое — от гвоздей до высокотехнологичных средств связи, защиты и наблюдения. Но особенно востребованы транспорт, строительные материалы, инструменты и все, что помогает поддерживать повседневную работу. Он отметил, что техника в зоне боевых действий фактически становится расходным материалом: она повреждается дронами, выходит из строя на заминированных дорогах, быстро изнашивается, но при этом остается жизненно необходимой для подвоза людей, боекомплекта, воды и продуктов.

Важную роль в формировании груза играет и корпоративное волонтерство. Председатель Центра социальной и гуманитарной помощи «Вместе» Владимир Клишин рассказал, что их организация с 2023 года помогает бойцам не только в составе общегородских отправок, но и самостоятельно. По его словам, общий объем уже оказанной помощи превысил 35 миллионов рублей. Только в рамках этой отправки фонд передал, в частности, материалы для маскировочных сетей на сумму около 1,3 миллиона рублей. Владимир Клишин подчеркнул, что вся работа строится по реальным заявкам военнослужащих через командиров, а запросы бывают самыми разными — от генераторов и антидроновой защиты до квадрокоптеров, камер, ноутбуков и средств связи.

Но гуманитарный груз — это не только техника и материальные ресурсы. Старший водитель Николай Босенко, который сам бывал «за ленточкой», напомнил, что для бойцов важна и эмоциональная составляющая. По его словам, гуманитарная помощь и письма дают ощущение, что о человеке помнят и ждут. При этом, как отметил Николай Босенко, с практической точки зрения помощь тоже крайне важна: бойцам нужны еда, лекарства, строительные материалы, вода, средства гигиены, одежда, нижнее белье и носки — все то, что быстро расходуется и изнашивается в полевых условиях. Отдельно он уточнил, что передаваемый автобус будет использоваться для перевозки людей, в том числе в медицинских целях.

Особенность сургутских отправок еще и в том, что они объединяют не только сам город, но и соседние территории. Как отметил глава Сургута Максим Слепов, в сборе участвуют не только сургутяне и жители округа, но и соседи с Ямала. «Сегодня мы отправляем уже 42-й конвой, и собирается он действительно всем городом. Но как я говорил в прошлый раз, к нам подключились в том числе наши соседи с Ямала. Поэтому технику, товары — все в соответствии с номенклатурой, которую запрашивают наши военные, мы собираем всем миром: Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, Ямал — то есть мы все работаем над этим», — подчеркнул глава города. Он добавил, что особенно важно видеть, как к этой работе присоединяются и предприятия, и волонтеры, и люди, которые просто звонят и предлагают передать технику для фронта.

Максим Слепов также отметил символичность нынешней отправки, которая состоялась в День ветеранов боевых действий. По его словам, для него эта помощь важна не только как для Главы города, но и как для человека и гражданина. Он подчеркнул, что уже сейчас, параллельно с отправкой этого груза, в Сургуте начинают формировать следующий. И в этом, по его мнению, выражается главное: бойцы должны чувствовать, что тыл рядом, что их поддерживают и что вся страна работает на общую победу.

При поддержке Администрации Сургута