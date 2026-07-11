Более ста машин стояли в очереди на заправку «Газпромнефть» в Сургуте

В Сургуте на заправке «Газпромнефть» на Югорском тракте, 42, снова собралась большая очередь из автомобилей. Видео в редакцию СИА-ПРЕСС прислал читатель Михаил Т. Ролик снят в ночь на 11 июля в 01:20.

«Кто в «Сити Молл» за покупками, а кто за бензином», – говорит автор видео.

По словам читателя, очередь тянулась почти от выезда из ТРЦ «Сити Молл» до самой заправки. В ней насчитали 106 автомобилей.

Это уже не первый случай очереди на этой же АЗС. В ночь на 8 июля читательница СИА-ПРЕСС Кристина С. также присылала фотографию с заправки «Газпромнефть» на Югорском тракте, 42. Тогда снимок был сделан почти в три часа ночи.

На фоне сообщений о повышенном спросе на топливо в Югре власти ранее заявляли, что ситуация с поставками находится под контролем. При этом на ряде АЗС вводились временные ограничения по объему отпуска бензина и дизеля, чтобы не допустить ажиотажного спроса и закупок топлива впрок.