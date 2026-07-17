Власти Сургута нашли нового подрядчика для благоустройства проезда Мунарева

Проезд Мунарева в Сургуте снова будут приводить в порядок. Новый контракт на благоустройство территории разыграли на прошлой неделе. В ближайшее время подрядчик должен выйти на объект, сообщил корреспонденту СИА-ПРЕСС глава города Максим Слепов на пресс-конференции.

«Наш многострадальный проезд Мунарева. Буквально на прошлой неделе мы разыграли контракт на его благоустройство. В прошлом году, к сожалению, подрядчик не справился со своей работой и не доделал проезд до конца», – сказал Максим Слепов.

В этом году, отметил глава Сургута, в бюджете специально зарезервировали средства, чтобы полностью завершить объект:

«Мы специально зарезервировали средства для того, чтобы полностью закончить проезд. Поэтому в ближайшее время подрядчик уже выйдет на Мунарева и приведет его в порядок. Думаю, вопрос с этим проездом мы закроем на многие годы», – резюмировал Слепов.

Проезд Мунарева находится внутри квартала, за магазином «Росич». Жители и депутаты городской думы несколько лет добивались его ремонта. Работы начались в 2024 году и должны были завершиться летом 2025 года. Дорогу в итоге сделали и открыли для движения, однако благоустройство подрядчик не закончил. В этом году территорию планируют полностью привести в порядок.