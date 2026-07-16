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Власти Югры могут увеличить размер регионального семейного капитала

В Югре изучают возможность перевести югорский семейный капитал на прогрессивную шкалу

Власти Югры могут увеличить размер регионального семейного капитала
Фото pixabay.com

В Югре с 1 сентября студентки очной формы обучения смогут бесплатно получать комплексное сопровождение во время беременности по проекту «Сервисные роды». Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук по итогам заседания Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития.

Для участниц организуют персональное медицинское наблюдение акушеров-гинекологов и психологов — от постановки на учет до послеродового периода. График приемов адаптируют под учебу, а обследования будут проводить во внеучебное время, в том числе по выходным.

Решение приняли в Год молодой семьи в Югре. На заседании также обсудили выполнение государственных программ и региональных проектов, связанных с достижением национальных целей. По итогам первого полугодия показатель реализации нацпроектов в округе составил 99,75%.

Кроме того, губернатор поручил департаменту социального развития изучить возможность увеличить Югорский семейный капитал при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Размер выплаты предлагается наращивать по прогрессивной системе — эту идею подсказали сами югорчане.


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Сегодня в 17:45, просмотров: 236, комментариев: 0
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