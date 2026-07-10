В Сургуте каждую неделю ищут незаконные торговые точки

В Сургуте продолжаются рейды по выявлению незаконной уличной торговли. С начала года специалисты составили уже более 150 протоколов по таким нарушениям. Проверки проходят каждую среду совместно с полицией. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала главный специалист отдела административного контроля контрольного управления администрации города Светлана Жидяева.

По ее словам, специалисты выезжают как по уже известным точкам, так и по жалобам жителей. Нарушителям выдают уведомления и приглашают в контрольное управление для составления протокола. Если человек не приходит, документы оформляют без него и передают в административную комиссию.

«Если это первое нарушение ‒ торговец получит предупреждение. Но если нарушение повторяется, то ему назначается штраф от трех до пяти тысяч рублей», – отметила представитель администрации.

Зимой специалисты чаще выявляли незаконную продажу елок, а летом – ягод, арбузов, дынь и другой сезонной продукции. В администрации подчеркивают, что у таких продавцов товар часто не имеет необходимых документов и не проходит проверку.

«Сейчас идет летний период – это ягоды, арбузы, дыни. Товар не сертифицирован, он не проверяется. Есть жалобы на то, что продукция может быть уже подгнившей или испорченной. Мы направляли информацию в Роспотребнадзор», – сообщила Светлана Жидяева.

По ее словам, часть незаконных точек удается закрыть, но на их месте появляются новые. Некоторые продавцы при виде проверяющих сворачиваются и уходят, другие уже знают процедуру и спокойно подписывают уведомления.

Отметим, что рейды по незаконной уличной торговле в Сургуте будут продолжаться до конца года.

Напомним, рейды против незаконной уличной торговли в Сургуте начались еще весной. Тогда в администрации отмечали, что с потеплением число таких точек может вырасти – особенно в сезон дикоросов, ягод и дачной продукции. За 2025 год в городе составили 135 протоколов, за первый квартал 2026-го ‒ 19.