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​Проект застройки Ядра центра Сургута перезапускают в новом формате

Ядро центра Сургута разделили на два проекта комплексного развития

​Проект застройки Ядра центра Сургута перезапускают в новом формате
Фото: siapress.ru

Территорию у бывшего «Югра-Парка» рядом с центральной площадью Сургута планируют привести в порядок за счет инвестора. Там могут появиться парковка, спортивные площадки и место притяжения с общепитом. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС стало известно на пресс-конференции главы города Максима Слепова, которая прошла 14 июля в Сквере Журналиста.

Эту территорию включили в проект комплексного развития территории Ядра центра. По словам Максима Слепова, прежний крупный проект разделили на две части – КРТ-1 и КРТ-2. В таком виде его уже представили на градостроительном совете при губернаторе Югры.

«Мы эту часть парковки включили в комплексное развитие территории. Уже на градсовете предложили, сделали два проекта КРТ из того крупного, который был раньше. Там будут и спортивные площадки, и парковка в том числе. Хочу отметить – порядок будет наведен за счет средств инвестора», – сказал Максим Слепов.

Глава города отметил, что центральная площадь не должна использоваться только во время крупных мероприятий.

«Любое общественное пространство должно работать. Оно должно быть наполнено каким-то смыслом. И тем более центральная площадь не должна существовать от праздника к празднику. Она должна работать постоянно», – подчеркнул он.

Один из вариантов – создать на этой территории место притяжения с общепитом. По словам мэра, это должно помочь сделать площадь востребованной круглый год.

Напомним, история проекта комплексного развития Ядра центра Сургута длится уже больше года. В марте 2025 года представитель «Брусники» Юрий Валгушкин презентовал концепцию, по которой рядом с СурГУ планировалось снести одноэтажные дома и построить многоэтажки, школу, детские сады и набережную Саймы. Тогда речь шла о 110 земельных участках, расселении 120 объектов недвижимости и создании новой архитектуры для центральной части города.

Позже власти уточняли, что в проекте должны синхронизировать строительство жилья, соцобъектов и благоустройства. В предварительной концепции назывались школа на 1 120 мест, детский сад на 350 детей и набережная площадью 31 тысяча квадратных метров. Общие вложения в социальную инфраструктуру оценивали примерно в 4,5 миллиарда рублей.

Также в проекте обсуждалось новое здание для Театра актера и куклы «Петрушка» на месте бывшей станции юных натуралистов. Кроме того, застройщик должен был заняться набережной Саймы, встроенным детским садом, проездами, парковкой и другими объектами.

Летом 2025 года администрация говорила, что предельная этажность в проекте не должна превышать 26 этажей, причем высотная застройка могла занять не более 20% территории. Основная часть домов должна была быть от 9 до 12 этажей. Власти также подчеркивали, что строительство школ и детских садов должно идти одновременно с жильем или даже опережать его.

Осенью 2025 года город готовился к конкурсу на выбор инвестора. В проекте закреплялись обязательства застройщика: проектирование образовательного центра, строительство встроенного детского сада, нового здания «Петрушки», благоустройство набережной Саймы, организация проездов, парковки на 2 тысячи машиномест, площадки для выгула собак и помещения для пункта полиции. Срок реализации КРТ оценивали до 15 лет.

В декабре 2025 года подведение итогов конкурса приостановили из-за ситуации с УФАС. Позже стало известно, что антимонопольная служба потребовала доработать документацию. Вопросы возникли к условиям строительства здания театра «Петрушка» и благоустройства набережной Саймы: в материалах не были четко определены минимальные объемы инвестиций и параметры будущих объектов.

В феврале 2026 года победителем конкурса стала ГК «Сибпромстрой». Компания планировала вложить в проект 55 миллиардов рублей. Однако в мае стало известно, что застройщик отказывается от проекта из-за текущей экономической ситуации и снижения спроса на недвижимость.

После этого в администрации говорили, что новый конкурс на комплексное развитие Ядра центра Сургута может пройти не раньше конца 2026 года. Теперь проект, по словам Максима Слепова, разделили на две части.


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Сегодня в 11:49, просмотров: 273, комментариев: 0
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