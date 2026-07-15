Высотки на берегу Саймы — что не так с очередным КРТ в Сургуте

В 21-22 микрорайонах Сургута (возле улицы Мелик-Карамова напротив Саймы) планируют новый проект комплексного развития территории. На месте старых домов должны появиться многоэтажки и один детский сад на 250 мест, но вопросов к такому развитию города гораздо больше, чем ответов.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему КРТ в Сургуте снова сводится преимущественно к массовому жилищному строительству, хватит ли будущим жителям школ, детских садов и поликлиник, чем современные микрорайоны отличаются от советской застройки и почему городская земля все чаще работает в интересах девелоперов, а не полноценной городской среды.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте начинается новый проект комплексного развития территории. Если вы еще не вздрогнули на этих словах, то дождитесь, что будет дальше. Речь идет о 21-22 микрорайонах города Сургута. Это та территория, что находится за «Долиной нищих», так называемым элитным поселком на улице Мелик-Карамова, чуть ближе к Комсомольскому, прямо напротив парка «За Саймой». То есть большая, хорошая территория.

Там сейчас какие-то старенькие дома, их собираются снести и построить штук пять-шесть многоэтажек относительно разных: где-то, может, их будет побольше этажей, где-то будет поменьше этажей, но это будут многоэтажные дома и один детский садик на 250 мест. Обсудим эту историю сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Картинку с таким неким эскизным проектом этого самого КРТ мы покажем нашим слушателям, зрителям, кто будет смотреть на сайте. Но мы ее с тобой видим перед глазами практически. Как тебе эта затея, этот проект напротив нашего главного городского парка?

Т.С.: Нам эту картинку не надо специально рассматривать, потому что подобную картинку в масштабах всего Сургута его жители лицезреют ежедневно. Достаточно выйти в любом районе города на улицу, и вы увидите картинку того девелоперского кошмара, который творится в Сургуте последние 20 лет. А последние пять лет он просто приобретает масштабы какого-то апокалипсиса.

У меня один очень простой вопрос. Вот это самое КРТ, с которым все так носятся, все так радуются: «КРТ, КРТ, комплексное развитие территорий»... Я помню, Андрей Филатов так радовался, мы с ним разговаривали, когда он был мэром: «Все, все, теперь мы только по КРТ все будем строить! У нас теперь никакой не будет ни точечной, ни незаконной застройки!» Из чего следует, значит, что у нас была незаконная застройка до этого.

Д.Щ.: Бывало, да, видимо.

Т.С.: Такие тоже оговорки. Вот так повспоминать, что чиновники говорят в каких-то разговорах, у них очень интересные опечатки и оговорочки бывают. Выясняется, что КРТ — это очередная чиновничья уловка, просто дать новое название чему-то неприличному.

Вот то уже перестало работать на общественное восприятие прилично, потому что все знают, все жители Югры, Сургута знают о том, что в наших городах могут строить только однотипные, очень упрощенные, очень недорогие квартиры массово. Туда могут иногда подкидывать детский садик. Об этом мы тоже говорили.

У нас детский садик превратился в какой-то, знаете, олимпийский факел, который надо от Афин тащить через моря-океаны к месту проведения соревнований. Это святыня какая-то, хоругвь, понимаете, на которую все должны при этом молиться. Скажите, пожалуйста, что такое детский садик? Ну, детский садик.

Возьмем микрорайон Энергетиков, в котором я прожил все свое детство, и отрочество, и юность. Его построили в период конца 1960-х — середины 1980-х годов. Возьмем территорию от улицы Майской до того, что называется проезд Советов, кто понимает географию, улица Энергетиков, и с этой стороны у нас получается Республики. Вот этот микрорайон.

Там сколько-то стоит пятиэтажек — штук 30, наверное, на всю эту огромную территорию. В наши бы времена на этом месте построили 100 сорокаэтажек. А теперь посчитаем, сколько там школ и сколько там детских садов. Кто на память, кто сургутянин, давайте.

8-я, 9-я школы, потом выяснилось в середине 1980-х, что их не хватает, построили 18-ю школу и 16-ю, там это уже Просвещения, туда пошли. То есть две школы просто они построены сразу: вот, нате, берите, кушайте, учитесь, дети.

Две спортивные площадки, одна из них олимпийского размера, то есть полноценное поле, где в футбол можно играть по-настоящему, между 8-й и 9-й школами. Спортивный комплекс «Энергетик», он тогда был не только спортивный, еще и со сценой, но тем не менее маленькую культурку туда дали.

А детских садов я сейчас даже не вспомню, потому что моя «Сказка», «Родничок», «Мишутка», где социальную службу сделал Сидоров, «Аист», «Космос»... Ну, четыре садика. Понимаем подходы? Вот мы про подходы, мы про идеологию, про идеологию города.

И теперь под этим красивым словом КРТ хотят построить возле так называемой «Долины нищих», на самом деле это просто нормальный организованный поселок для... Это даже не для богатых людей, это просто для нормальных людей, понимаете, которые хотят жить в доме с палисадником, какие-то цветы поливать из лейки, а не на голову соседям внизу с 39 этажей окурки бросать и остатки плова недоеденного выбрасывать туда же с балкона.

Почему нельзя, я не знаю, почему нельзя построить рядом еще одну «Долину нищих»? Развить тему, что называется. Построить поселок для людей, у которых есть деньги, которые хотят построить дом и жить в своем любимом городе Сургуте. Почему? Что, тямы нет? Где тяма? Давайте искать тяму, друзья. Просто это интересно.

Почему под КРТ нельзя подвести что-то новое? Почему город Сургут уничтожен массовым высотным жильем? Почему в КРТ включаются только детские сады, иногда школы, и это нам, жителям, презентуется как величайшее достижение, как подвиг градостроительной политики?

Д.Щ.: Я бы еще сказал, что я на этой картинке насчитал пять домов где-то под 17 этажей, и еще штуки четыре по пять-шесть этажей. Наверное, они тоже потом будут 17, нужно просто будет немного подправить документацию.

Т.С.: Конечно. Безусловно, да.

Д.Щ.: И на все это добро один садик на 250 мест. Я думаю, что там будет, мягко скажем, больше, чем 250 квартир. А сколько там будет детей детсадовского возраста, мы не знаем. Но уже что касается школ в этом районе — уже будет, скорее всего, какой-то напряг. И мы опять будем бегать с горящими... с горящими местами по поводу того, что у нас опять школ не хватает в восточной части города, как и поликлиник.

Т.С.: Мы много говорим о нецелевом использовании бюджетных средств. Тут КСП обнаружила, что муниципальное предприятие «Наше время» выплачивает какие-то копейки, крохи какие-то, я думаю, это на уровне карманных расходов некоторых персон, в том числе арестованных. Это типа незаконно.

А давайте поставим вопрос вообще широко: отдать красивую городскую землю под то, чтобы застроить ее очередными многоэтажками и сделать там детский садик с кратным дефицитом мест — это какое использование городского ресурса? Целевое или нецелевое?

Вы построили микрорайон на городской земле, провели под это все документы, назвали это красивым словом КРТ, на тысячу человек или семей, или две тысячи, там надо просто в описании проекта почитать, на сколько человек строится, а мест в детском садике, который якобы девелопер должен построить, меньше, чем там будет детей жить.

Представьте себе, что вы должны профинансировать муниципальным контрактом строительство дороги. Выделены деньги, ресурсы, а вы заплатили меньше подрядчику, и подрядчик не достроил сколько-то метров дороги. Или, например, вы выделили деньги не на дорогу, как по документам, а на озеленение. Вот это с точки зрения законодательства нецелевое использование бюджетных средств.

Но ведь здесь тоже нецелевое использование, если логику врубать. Вы берете кусок земли, строите там микрорайон, а в этом микрорайоне вы для отвода глаз разрешаете построить аж на 250 человек детский садик. Тем более там еще схемы-то мы понимаем, какие: в этом детском садике будут те же бюджетные деньги, скорее всего. А его мало.

Значит, эта земля выделена нецелевым образом, значит, она выделена неправильно. И вот мы опять возвращаемся к тому, о чем говорили много раз: если чешутся руки всю социальную политику свести к строительству детских садов и школ, давайте так и называть КРТ.

КРТ — это строительство детского сада на 250 человек. 250 человек — это 250 семей. Коэффициент семейственности в Сургуте, допустим, 3,3. Беру старые цифры, мне кажется, сейчас в силу некоторых известных демографических процессов он больше гораздо. Пусть будет 3,3. 250 даже на 3,3 умножь — это 800. 800 семей, правильно? 800 квартир. Вот стройте на 800 квартир. Стройте.

Кто-то скажет из чиновников: «Так там же не все будут семьи с детьми». Понятно. Возьмем из других микрорайонов детишек, у нас дефицит. То есть у нас точка отправная — детский сад. Не микрорайон, не земля дорогая, которая отдается по льготным условиям, потому что КРТ — это схема, при которой девелопер заходит без конкурса, забирает землю, строит и выполняет социальные обязательства. Зато он обязуется сделать много чего полезного для города. Это так по бумагам.

Если детский сад на 250 умножаем на 3,3, значит, вы можете построить максимум 800 квартир в этом микрорайоне. Все. И не стройте больше. Так ведь?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: А если вы строите 3 тысячи квартир, или 2 тысячи, или тысячу даже, или 1,5 тысячи, значит, вы пересчитываете норму по детскому саду, норму по логике. А если строить только исходя из формальных законных норм, то у нас никогда ничего, ни одна социальная инфраструктура не вместится в реалии жизни.

Именно поэтому, друзья, в городе Сургуте дешевеет недвижимость. Люди, инвестировавшие в квартиры... Многих людей я знаю, которые просто покупали эти квартиры на старость, для детей, и теперь плачут горькими слезами: «Что же я в каком-нибудь Ярославле-то не купил 10 квартир?» Понимаете?

Потому что инфраструктура городской среды с каждым новым так называемым КРТ становится все менее комфортной, все менее удобной. Жить горожанам неудобно. Передвигаться по улицам неудобно. Попасть в детские сады с нормальными воспитателями неудобно, с нормальным контингентом.

Никому же из нас не придет в голову специально поехать наших детей отдать в детский сад, специально улететь в Таджикистан, потому что нам так нравится. А тут-то так и получается. Вот я и говорю, получается, что все крупные так называемые инфраструктурные проекты сургутские, а они, кроме НТЦ, все являются жилищным массовым строительством, направлены на то, чтобы привлекать в город Сургут и удовлетворять его потребности, в том числе социальные, нового мигрирующего из других стран населения преимущественно. Вот как это выглядит.

Поэтому ничего радостного по поводу застройки возле... Это же берег еще и Оби.

Д.Щ.: Саймы.

Т.С.: Ну, Саймы, тут же этот... Ладно, хорошо.

Д.Щ.: Там Обь тоже видно с той стороны.

Т.С.: Мы понимаем. Ну, нет. Хорошо. Можно поздравить будущих покупателей квартир в этих домах. Хлопаем в ладоши радостно, друзья. Бьем в барабаны и стремительно идем к своему очередному светлому будущему.

Д.Щ.: Я добавлю кое-что. Решением правительства теперь местные власти в Югре любого города или поселения могут без публичных слушаний вносить проекты КРТ в генплан в любой этажности, в любых конфигурациях. Понятно, что они будут утверждены на окружном градостроительном совете, но по факту людей спрашивать особо не будут. И с формулировкой, что это ускорит процедуру выделения земли и всех этих штуковин, чтобы начать стройку, и повысит инвестиционную привлекательность Югры. Ура. Победа.

Т.С.: А сколько у нас проблем у девелоперов с получением земли? Вот я знаю, что если ты захочешь построить театр, то хрен ты чего получишь вообще. Это просто невозможно, это нереально.

А предпринимателю, который сделал у нас в протоке Саймы Бардаковки этот прекрасный рекреационный комплекс летний водяной, ему вымывают мозги чиновники все годы существования этого бизнеса. Где плавать можно, на скутерах, шикарное просто место.

Про господина Барсова мы уже просто молчим. Про каток на центральной площади мы молчим. Про мытарства нашего горнолыжного курорта... Ну, помогай. Поняли, да?

Д.Щ.: «Каменный мыс».

Т.С.: «Каменный мыс», да. Вот, молчим. Любая инициатива предпринимателя, кем бы он ни был, направленная на развитие среды, у нас уничтожается. О какой инвестиционной привлекательности кто-то может говорить? Девелоперы на раз-два получают любой кусок земли, как бы они там ни плакали и ни рыдали, как им тяжело жить.

Вы просто открываете свои глаза и смотрите на городское пространство. Точно у девелоперов все плохо с получением земли? Это правда? Две категории населения кайфуют от той градостроительной политики, которая проводится у нас в Югре. Шиномонтажки, это условное название, оно всеобъемлющее, шиномонтажки и массовые микрорайоны. А все остальные инвесторы рыдают, которые слышали такое словосочетание, как «инвестиционная привлекательность». Они не знают, как вести бизнес, их душат налогами.

Та же Югра душит предпринимателей имущественным налогом: не дай бог ты что-то построишь, ты будешь потом платить — за 10 лет ты у государства еще раз выкупишь свое здание.Понимаете? Только я не знаю, наверное, шиномонтажки как-то умеют не платить такие налоги, а структурированные бизнесы платят. Это к вопросу об инвестиционной привлекательности.

Поэтому это все слова красивые. Инвестиционная привлекательность — это так: в городе Иркутске есть планетарий, и он принадлежит частному инвестору. Сделайте так, чтобы в Югре, пусть даже в Ханты-Мансийске, будем ездить, все, пусть не в Сургуте, все, хорошо, в Хантах рядом со слонами, пусть частный инвестор сделает планетарий.

А другой частный инвестор построит частный театр. Мы же бываем во всяких городах, где больше 100 тысяч населения живет в России, в Москве, в разных городах. Представляете, там есть частные театры-студии. И власти создают условия такие, чтобы театры-студии, как наши спортсмены в подвалах, могли в подвалах, представьте себе, в подвалах... В подвалах Евгения Миронова можно с Константином Райкиным встретить. Играет он в подвале. Понимаете? И существуют прекрасно.

Но у нас сейчас хоругвь, на которой написано три слова: КРТ. Молимся, друзья. Молимся, расшибаем лбы в экзистенциальном припадке.

Д.Щ.: Что ж, дорогие слушатели, читатели. Если вы вдруг не согласны, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Может быть, КРТ — это очень и очень хорошо. А если согласны, ставьте лайки. Можете тоже комментировать, высказывать свои мысли по поводу этого самого нового КРТ, которое у нас будет в 21-22 микрорайонах, о чем мы сегодня говорили. Читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru, ссылка будет в описании. А мы с вами услышимся через неделю. До свидания, до новых встреч.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.