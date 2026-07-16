Сургутянка обнаружила в квартире огромного птицееда и вызвала спасателей

Необычный вызов поступил в единую дежурно-диспетчерскую службу Сургута. Жительница дома на улице Игоря Киртбая сообщила, что в ее квартиру проник большой паук.

На место выехали специалисты МКУ «Сургутский спасательный центр». Они быстро нашли незваного гостя, поймали его и передали в эколого-биологический центр.

Как выяснилось, горожанку напугал паук-птицеед − популярный среди любителей экзотики домашний питомец. Он сбежал из террариума соседа, который оказался недостаточно плотно закрыт.

В администрации Сургута сообщили, что сейчас паука уже вернули владельцу, он находится под контролем и не представляет опасности для окружающих.