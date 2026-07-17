Легендарный передвижной музей «Поезд Победы» остановится в Сургуте на несколько часов

Жители Сургута смогут посетить передвижной музей «Поезд Победы» – одну из крупнейших мультимедийных экспозиций, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрации города.

«Поезд Победы» – это иммерсивная выставка, размещенная прямо в железнодорожном составе. Экспозиция занимает десять тематических вагонов, каждый из которых посвящен определенному периоду Великой Отечественной войны. Посетители проходят путь от мирной жизни до первых дней войны, тяжелых фронтовых лет, работы госпиталей, освобождения страны и долгожданной Победы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что главная особенность проекта – эффект полного погружения. Вместо традиционных музейных витрин здесь используются современные мультимедийные технологии: более 150 реалистичных фигур, световые и звуковые эффекты, видеопроекции и интерактивные инсталляции.

В Сургуте музей будет работать 19 июля с 16:00 до 20:00. Последняя группа сможет войти в 19:20.

Посещение выставки бесплатное, однако попасть на нее можно только по электронному билету. Регистрация откроется 18 июля, ровно за сутки до прибытия поезда.

Для получения билета необходимо:

1. Зайти на официальный сайт проекта;

2. Выбрать город Сургут;

3. Указать удобное время посещения;

4. Заполнить данные посетителя;

5. Получить электронный билет на электронную почту;

6. Прийти к своему времени.

На сайте проекта уточнили, что каждый сеанс представляет собой пятиминутный интервал, в который группа может пройти в музей. Например, время входа может быть назначено на 12:00, 12:05 или 12:10. Организаторы просят посетителей не опаздывать: музей вправе отказать во входе тем, кто пришел позже указанного времени.