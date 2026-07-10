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Запас прочности на полвека: Сургут обновляет ключевую магистраль водоотведения

В Сургуте коммунальщики реконструируют важнейший коллектор

Запас прочности на полвека: Сургут обновляет ключевую магистраль водоотведения
Фото администрации Сургута

В Сургуте продолжается один из самых крупных коммунальных проектов последних лет — реконструкция канализационного напорного коллектора на участке от ДНТ «Тихий бор» КНС-3 до 114-й мехколонны. Работы идут в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Для города этот объект имеет стратегическое значение: он должен не только повысить надежность действующей системы водоотведения, но и создать запас мощности для дальнейшего развития территорий.

Общая стоимость работ составляет 535 миллионов рублей. Финансирование обеспечивается из федерального, окружного и городского бюджетов. Контракт с подрядной организацией заключили в конце апреля 2026 года, а уже в мае строители вышли на площадку. В рамках проекта предстоит модернизировать 12,5 километра сетей водоотведения. При этом наиболее сложными считаются около полутора километров трассы, где предусмотрены пересечения с железной дорогой, существующими инженерными коммуникациями, а также подводная прокладка.

Новая магистраль создается с расчетом на долгий срок службы. Для нее используют современные полимерные трубы, которые не подвержены коррозии, устойчивы к агрессивной среде и рассчитаны как минимум на 50 лет эксплуатации. Важное изменение касается и самой трассировки: часть старого коллектора проходила под земельными участками дачников, теперь новая линия вынесена за их пределы. Кроме того, если раньше магистраль пересекала реку на протяжении 460 метров, то новый маршрут спроектирован в наиболее узком месте — в районе автомобильного моста. Это делает схему более рациональной и снижает будущие эксплуатационные риски.

Главный инженер СГМУП «Горводоканал» Василий Смехов подчеркивает, что речь идет не просто о замене старой инфраструктуры, а о формировании резерва на десятилетия вперед. «Прокладывая этот трубопровод, мы создаем надежный резерв на весь срок его службы, а это не менее 50 лет. Мы решаем задачу не только на сегодня, но и на будущее: формируем запас пропускной способности, который гарантирует району стабильное водоотведениеи позволит подключить к системе всех необходимых абонентов на десятилетия вперед», — отметил он. По оценке специалистов, после завершения модернизации пропускная способность коллектора вырастет минимум на 20 процентов.

На стройплощадке работы идут в активном темпе. Руководитель строительства компании «Строймонтажпроект» Дмитрий Комиссаров рассказал, что на сегодняшний день уже проложено 2600 метров трубопровода при общей протяженности объекта 10 600 метров по контрактной части. По его словам, процесс идет с небольшим опережением графика. На объекте задействованы 37 человек, работают три буровых комплекса, а также обслуживающая техника — экскаваторы, манипуляторы и другие машины. Основной объем работ сейчас связан с прокладкой труб закрытым способом, после чего строителям предстоит соединить участки между собой, возвести камеры и поворотные колодцы, а затем провести гидравлические испытания всей трассы.

Без сложностей не обходится, но пока они остаются рабочими. Как пояснил Дмитрий Комиссаров, основная проблема связана с болотистыми участками местности. Ее решают за счет отсыпки подъездных дорог и площадок под бурение. При этом подрядчик уже прошел часть технически непростых переходов, в том числе под рекой Черной. Окончательный срок завершения работ по договору — 20 ноября, хотя сейчас строители осторожно говорят о возможности завершить часть задач раньше графика.

Значение этого проекта выходит далеко за пределы одной коммунальной стройки. Для Сургута, который продолжает расти и развиваться, надежная система водоотведения — это базовое условие дальнейшего строительства жилья, подключения новых объектов и устойчивой работы уже существующих районов. Новый коллектор должен стать как раз такой основой: менее уязвимой, более мощной и рассчитанной не на несколько ближайших лет, а на десятилетия вперед. Именно поэтому нынешнюю реконструкцию уже сейчас называют одной из самых значимых в сфере водоотведения за последние десятилетия.

При поддержке Администрации Сургута


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10 июля в 17:12, просмотров: 338, комментариев: 0
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