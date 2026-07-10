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​Владимир Болотов: «Количество нестационарных торговых объектов в Сургуте за четыре года сократилось в три раза»

Депутат Думы Сургута ‒ о том, как благоустройство, транспорт и общественные пространства меняют город

​Владимир Болотов: «Количество нестационарных торговых объектов в Сургуте за четыре года сократилось в три раза»
Фото спикера

Сургут за последние годы заметно меняет городскую среду. Часть изменений горожане видят каждый день, другие – например, работа над генпланом – определяют развитие города на годы вперед.

Какие решения нынешнего созыва городской Думы уже повлияли на облик Сургута? Почему важно обновлять общественные пространства? Как депутаты контролируют благоустройство? Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал депутат Думы Сургута Владимир Болотов.

– Какие решения нынешнего созыва городской Думы, на ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на развитие Сургута?

– Если говорить о наиболее актуальных вопросах, я, наверное, начну с того, что наиболее заметно и воспринимается горожанами. Безусловно, прошла большая реформа общественных пространств Сургута. О чем я говорю? Если вы заметили, за последние два-три года принципиально изменилась ситуация с общественными остановками. Во многом благодаря позиции главы города и Думы удалось убрать оттуда торговлю, сделать единообразным облик города и сократить количество нарушений, связанных с продажей алкоголя несовершеннолетним, сигарет и так далее. Это, на мой взгляд, позитивная история.

В этом же контексте практически завершается реформа размещения нестационарных торговых объектов. Их количество за последние четыре года сократилось, наверное, раза в три.

Когда-то эти ларьки были выходом для развивающегося города, где существовал дефицит торговых помещений и нужно было обеспечить жителей товарами и услугами. Сейчас эта история уже неактуальна: в городе есть переизбыток торговых площадей, более того, с ними уже возникают проблемы.

Освобождение дворовых и городских территорий от таких объектов – тоже позитивная история. Почему? Потому что они освобождают место для благоустройства, улучшают визуальное восприятие города. При этом современные форматы торговли полностью закрывают потребности жителей – их плотность действительно очень высокая.

Еще одна история последних двух с половиной лет, которая действительно принципиально изменила городскую жизнь, хотя многие этого не заметили, – это генплан. Я называю его по старинке. Сейчас документ официально называется «Единый документ территориального планирования», который включает в себя несколько документов, но по сути выполняет те же функции: определяет перспективы развития города и назначение территорий.

Город определил для себя видение развития поймы Оби, территории Восточной объездной и других районов. Все, что раньше мешало развитию, так или иначе получило свое назначение. Сейчас мы имеем план развития на ближайшие 10-15 лет.

Понятно, что многие не ощущают этого напрямую, но значение этого документа трудно переоценить. Его подготовке предшествовала огромная работа, детальный разбор каждой территории. Да, до сих пор возникают сложности: некоторые землепользователи с удивлением узнают, что их территориальная зона изменилась, и это ставит крест на отдельных проектах. Но нужно понимать, что генплан ориентирован на достижение все-таки общественного интереса. Он определяет, где должно быть жилищное строительство и каких форматов, где должна развиваться промышленность, где появятся дороги и парки. По сути, именно он задает направление развития города на ближайшие 15 лет.

– Какие результаты горожане уже могут видеть?

Безусловно, все мы видим, что продолжается модернизация общественных пространств. Хороший пример – парк «За Саймой». На мой взгляд, он оживает, наполняется новыми смыслами. Это уже не просто сеть дорожек в лесу: появляются спортивные и детские площадки, набережные. Все это постепенно создает содержательную основу парка, когда людям есть чем заняться помимо обычной прогулки.

Еще одна масштабная работа последних двух лет – модернизация общественного транспорта. Муниципальное предприятие «СПОПАТ» за это время практически на 40-50% обновило подвижной состав. Эта работа продолжается: автобусы становятся более современными, удобными и комфортными для пассажиров. Параллельно меняются и остановки общественного транспорта – они становятся просторнее, удобнее, появляется понятная информация о маршрутах.

Очень сильно изменился и подход к межквартальным проездам. Знаковый пример – проезд Мунарева. Сначала Ринат Айсин занимался этим вопросом 15 лет, затем эстафету подхватил депутат Алексей Кучин. Слава богу, в прошлом году проблему наконец удалось решить.

Но важно понимать, что проезд Мунарева – это лишь самый известный пример. На самом деле была проведена огромная работа по инвентаризации всех межквартальных проездов. В этом году несколько из них ждет полная реконструкция. Например, сейчас идут работы у детского сада «Мальвина», этот же проезд ведет к гимназии Салахова.

Идея в том, чтобы в первую очередь привести в порядок проезды, ведущие к социальным объектам, где утром и вечером наблюдается самый большой транспортный поток. Для горожан это действительно важно.

– Стартовал сезон благоустройства, активно идут работы. Как депутаты контролируют этот процесс?

– Начнем с того, что у нас сейчас очень хорошее взаимодействие с городскими службами. Во-первых, еще на стадии формирования бюджета очень внимательно прорабатываются территории, чтобы учесть наиболее актуальные потребности. Во-вторых, каждый депутат участвует в приемке работ на своем избирательном участке, чтобы убедиться, что они выполнены качественно и действительно решают те задачи, ради которых начинались. Это важно еще и потому, что потом именно депутату отвечать перед жителями за результат.

На мой взгляд, ремонтная кампания в этом году идет очень активно. Спасибо и главе города, и подрядчикам, потому что мы видим: работы буквально ведутся и днем, и ночью. Надеюсь, все планы удастся реализовать.

Я полностью согласен с Максимом Николаевичем в том, что восприятие городской среды во многом влияет на то, как человек воспринимает свою жизнь и свой город. Для нас очень важно удерживать в Сургуте молодых, активных и квалифицированных людей. Для этого недостаточно только создать рабочие места – нужно формировать комфортную городскую среду и новые возможности для жизни.

Хороший пример – реконструкция дорожно-тропиночной сети вдоль проспекта Ленина, где создается система велодорожек. Об этом говорили много лет, казалось, что реализовать такую идею невозможно. Оказалось – возможно. Это действительно востребовано многими сургутянами.

Поэтому я надеюсь только на одно: что ничто не помешает завершить все работы, запланированные на этот год, закончить обновление проспекта Ленина как центральной улицы города и создать современное, красивое пространство и для жителей, и для гостей Сургута.

Полное интервью можно прочитать здесь.


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10 июля в 20:14, просмотров: 247, комментариев: 0
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