Глава Сургута признал, что городу нужны новые общественные пространства

Глава Сургута Максим Слепов не согласился с тем, что россияне не хотят переезжать в Сургут. Напомним, по данным исследования Финансового университета при Правительстве РФ, переехать в город готовы только 2% жителей страны, а купить здесь жилье – 4%.

«Количество людей за последние пять лет в Сургуте увеличилось. Сегодня это фактически полумиллионный город. Поэтому количество желающих приехать в Сургут увеличилось и увеличивается с каждым днем», – ответил Максим Слепов на вопрос корреспондента СИА-ПРЕСС в ходе пресс-конференции.

Ранее СИА-ПРЕСС провел опрос среди читателей о том, почему россияне не стремятся переезжать в Сургут. Одним из популярных ответов стала нехватка мест для отдыха, современных общественных пространств и туристических точек притяжения – этот вариант выбрали 22,4% участников.

С этой частью оценки Максим Слепов согласился. По его словам, городу действительно нужны новые общественные пространства, где люди смогут проводить время.

«Я тоже абсолютно придерживаюсь такого же мнения, что в городе должны быть общественные пространства, места притяжения, например, как Сквер Журналиста, в котором мы с вами проводим пресс-конференцию», – отметил глава Сургута.

По его словам, запрос горожан на новые общественные пространства хорошо показало голосование за объекты благоустройства. В этом году в нем приняли участие 44 тысячи сургутян. Жители поддержали скверы в 32 и 37 микрорайонах, а также сквер на улице Энергетиков, который в последствии стал победителем голосования.

«Несмотря на то, что у нас достаточно холодные зимы, наши парки востребованы в том числе сейчас и зимой», ‒ отметил мэр.

Также Максим Слепов рассказал, что в этом году в Сургуте решили дополнительно благоустроить сквер Дружбы народов. Изначально этого объекта не было в планах, но его включили в работу с учетом Года единства народов России.

Еще один крупный объект – парк «За Саймой». Там недавно начали благоустраивать дорожно-тропиночную сеть. Завершить работы планируют к концу августа.