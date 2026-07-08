Половина школьных обедов в Сургуте уходит в мусор — что с ними не так

В Сургуте школьники выбрасывают около половины еды, которую им предлагают в столовых, хотя на питание детей город тратит более миллиарда рублей в год. Это уже не частная проблема вкусов, а показатель того, что сама система школьного питания нуждается в серьезной переделке.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему дети не едят каши, рыбу и гречку, а выбирают макароны, сосиски и выпечку, как устроена школьная столовая сегодня, почему заранее накрытые столы делают еду холодной и невкусной, и какой могла бы быть новая модель питания — с раздаточной линией, выбором блюд и более человеческим отношением к детям.

Дмитрий Щеглов: Сургутские школьники выбрасывают около половины того, что предлагают им во время обедов в школе. Таковы данные сургутского департамента образования, а между тем на питание школьников город выделяет в районе миллиарда рублей. То есть из них, грубо говоря, 500 миллионов остаются невостребованными. Поэтому сейчас сургутские власти чешут репу и думают над тем, как бы всю эту систему поменять, чтобы и дети были более довольными, и деньги расходовались более рационально. Обсудим эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем, друзья.

Д.Щ.: Итак, что выяснили на горьком опыте наши сургутские чиновники от образования. В частности: дети едят блинчики, панкейки, оладьи, макароны, сосиски. А, например, молочные каши, рыбу, гречку дети не едят, соответственно, это выбрасывается. Дети еще также жалуются на остывшую еду, потому что ее приносят, растаскивают по столовым немного заранее, и к тому времени, как они приходят есть, уже все не так горячо и вкусно.

И сейчас, собственно, сургутский департамент образования предполагает как-то это все менять, как-то менять рацион, как-то подтягивать школьных дежурных. Наверное, часть нашей аудитории помнит эту историю о том, как дежурные по столовым помогали столовским работникам раскладывать еду и напитки по столам перед тем, как начнется, собственно, перемена, на которой будет обед. И, соответственно, еще там всякие хитрые штуковины для того, чтобы еда не остывала, то есть термоподносы собираются использовать.

Но, конечно, первое — это рацион, потому что детям не очень нравится есть то, что им готовят в школьных пищеблоках и на комбинате школьного питания. Тарас, как ты видишь эту историю? Может быть, у тебя есть опыт наблюдений за школьными столовыми не только в Сургуте и того, как они кормят своих детей, и насколько дети остаются довольными? Что здесь можно сделать?

Т.С.: У нас ведь принцип организации столовых, что в школах, что в больницах, тюремный. То есть в тюрьме придумали заранее расставить компот, тарелки. То, что в строго отведенное время определенное количество едоков должно зайти, поесть, выйти организованно. И получается, что вся процедура употребления еды из весьма приятного акта стала какой-то обязаловкой с элементами, еще раз говорю, очень такого...

Д.Щ.: Тюрьма, армия и школа...

Т.С.: ...тюремного такого натюрморта, колорита. Вот и все. Может быть, первым шагом надо поменять подход. Мы же все в обед проголодаемся, проголодываемся, и у нас начинает урчать в животе, и мы хотим покушать. И вот мы спешим, нас раздражают запахи еды, запах кофе, запах булочки, запах мяса, запах борща. То есть, в общем-то, с точки зрения психики школьники, я думаю, нормальные совершенно существа, они так же, как и остальные человеческие особи, хотят есть. Тем более что школьник тратит много энергии, и еда ему нужна, а может быть, даже и не один раз за учебный день.

Понятно, что мои воспоминания о школьной столовой ничем не отличаются от того, что мы обсуждаем сейчас. Это говорит, конечно, о масштабном развитии государства. То есть за 40 лет или сколько уже прошло, не очень сильно что-то поменялось. Но если подумать, а как бы это могло быть? Совершенно очевидно, что надо отказываться от этого принципа заблаговременного накрывания столов. К чему это? Это экономит какое-то кому-то время? Тогда надо определиться: у вас миллиард выделяется для галочки, и пусть оно все уходит в помойку, но зато вы сэкономили трем поварихам время. Я не знаю, просто кто-то же считает, это же люди думают. А если задача все-таки кормить детей, и кормить вкусно, и притом не одними булками жирными с мясом, то, наверное, люди, которые ответственны за этот процесс, должны вспомнить, как они употребляют пищу на шведских столах в отелях. Принцип понятен.

Д.Щ.: Ну вот да, собственно, можно вспомнить любой американский фильм, где упоминается школа, и как они приходят, у них школьные обеды, они приходят, они там с этими подносами идут. Это как бы тоже столовская тема, но им все равно там кто-то накладывает еду...

Т.С.: Я к этому собирался подойти. Замечу, кстати, в американских фильмах, что в тюрьмах, что в школьных столовых, как раз обратный принцип: человек берет поднос, идет по раздаточной буфетной линии, где, она же, в общем-то, усовершенствованный вид шведского стола, или шведский стол — усовершенствованный вид буфетной раздаточной линии, где в теплых мармитах подогретая свежая еда, постоянно обновляемая, а не приготовленная на сутки вперед. Вот эти наши школьные столовые — это же кошмар. Это большой чан, бочка на 300 литров, где большой метровой поварешкой мешают что-то.

Давайте начнем с первого шага: предоставим детям, равно как и учителям, мне кажется, в приличном обществе учителя и школьники должны из одной кастрюли кушать. У нас, не знаю как сейчас, в мои школьные годы был учительский стол, там было всегда чуть повкуснее. В принципе, все то же самое, но не то, что детям давали. То есть молока, засохшего этой ужасной мерзопакостной пленочкой, там точно не было. Это ужас моего детства. А у тебя, я знаю, вареный лук ужас, да?

Д.Щ.: Тушеная капуста. Тушеная капуста была моим «любимым» блюдом.

Т.С.: Тогда шаг номер один: может быть, переоборудовать школьные столовые в нормальные буфеты, в которых дается свежая еда, и горячая, и холодная. То есть закуски, теплое, напитки. И дети сами выбирают, что они хотят пить. Да, сегодня гастрономическая культура изуродована, изуродована господствующей американской культурой еды. Это к большому сожалению. Но элементарное здравомыслие говорит о том, что мы это не переделаем. Дети даже из школы пойдут во «Вкусно — и точка» и в прочие заведения подобного типа, и будут все равно наедаться этими булками. Почему-то так устроено. Как с этим бороться, мы сейчас не можем обсуждать. Давайте подумаем, что сделать, чтобы наши дети могли в школах вкусно питаться.

Вот я за то, чтобы это была раздатка, подносики, чистенько все, аккуратненько. Пересмотреть ассортимент еды. Почему можно гречку сделать невкусно? Я не знаю, это какой-то особенный талант, вы знаете. То есть гречка — это очень вкусное блюдо. Дайте гречки, две сосиски. Никто с двух куриных сосисок не умрет и не ожиреет. Вот точно говорю. Но все это можно сделать. Налейте вы в эту гречку побольше масла, это будет вкусно. Да, немного жирновато, но уж точно лучше, чем какая-нибудь супермаркетовская булочка, которую на бюджетные деньги массово покупают и скармливают нашим детям.

Большинство школьников начинают, не знаю, с 14 лет пить кофе. Все, это опять норма жизни. Давайте не будем изображать, что они занимаются чем-то постыдным и страшным. Дайте им несколько напитков. Черный чай пьют, почему чашка кофе вредна, а чашка черного чая, в которой кофеина больше, не вредна? Я никак не могу этого понять. Дайте им выбор. Пусть они пьют цикорий, дешевый напиток, полезный. Пусть пьют кофе. Пусть едят салатики, только не потекшие салаты из помидор с кислым вонючим луком, который потом въедается в одежду, и ты неделю не можешь его выбить из себя. А делайте так, как вам подают в самолетах. Вот в самолетах же вкусная еда? В Аэрофлоте, давайте возьмем авиакомпанию Аэрофлот. Там очень вкусная еда, там очень так: отрываешь пленочку с красивой баночки пластиковой — свежий салатик, не потекший, свежее горячее, какая там еще десертная булочка. Нормальная.

Все, а что мы сидим, изобретаем? Очевидно же, что засохшее молоко с пленочкой нельзя подавать детям, это неэстетично, невкусно, они от этого блюют, вот от этого комка. То же самое касается манной каши с комочками. Это еще одно зверское изобретение советского общепита над людьми. Ну давайте нормальный хлеб. Ну то есть, слушайте, мы все отдыхаем в отелях, там многие из нас, я не знаю, видели за границей вот эти вот, как ты говоришь, в американских фильмах, организованные по буфетному принципу с раздаточной линией столовые. Все это функционирует, все это популярно, ничего не выбрасывается.

Наверное, надо делать другой ассортимент. Надо посмотреть на то, чтобы не одна гречка сегодня была там, а пусть будет пять горячих блюд. Слушайте, я не заканчивал кулинарного техникума, но там этому учат. Там в том числе учат логистике общественных столовых. Все это известно. Так что над детишками нашими, конечно, просто элементарно издеваются. Ведь мамаши готовят в ланчбоксах детям вкусную еду? Вкусную. А ведь эти же мамаши часто работают поварами в школьных столовых. Они как-то дифференцируют детей? Вот своему вкусно, или дома мужу ужин накрою вкусно, а тут будет пойло. Может, с этим поработать? Не знаю. Может, кулинарный техникум в Сургуте пора построить и вообще вернуться к теме профессионального среднего образования.

Ну вот так, друзья. Я бы даже, знаете, страшное разрешил: колу бы им разрешил пить. Представьте...

Д.Щ.: Ужас какой!

Т.С.: Может быть, диетическую. Да, потому что они ее пьют. Понимаете? Они ее пьют. Они идут потом в магазины, покупают бутылку колы и пьют, потому что им не хватает в голове сахара. Потому что школьники очень сильно загружены. И потребность в быстрых калориях продиктована чисто физиологическими параметрами. Вы не отбиваете эту потребность у детей. Значит, им надо подсунуть вкусную, но полезную еду, вкусную им, но полезную для организма. А не делать вид, что вы устроили диетический санаторий. Поэтому ваша еда выбрасывается. А вкусная яичница, по-моему, еще никогда не выбрасывалась. Вот да, опять мой опыт. В любом отеле очередь к этому пульту, где стоит какой-нибудь в красивом накрахмаленном колпаке повар и жарит тебе омлет или яичницу. Вот всегда туда очередь, что у детей, что у взрослых. Поэтому, по мне, так нет никакой проблемы. По-человечески относиться к реализации задачи, да и все.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, дорогие друзья, пожалуйста, ставьте лайки, если вы согласны. Если не согласны — пишите комментарии, что думаете по этому поводу и как расшивать эту проблему с почти выбрасываемыми 500 миллионами рублей в школьных столовых Сургута. И читайте расшифровку на siapress.ru, ссылка будет в описании. И до новых встреч, через неделю вновь с вами услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.