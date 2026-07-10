Жители Югры могут подать заявки на конкурс Росмолодежь.Гранты

Жители Югры в возрасте от 14 до 35 лет, а также вузы и некоммерческие организации могут подать заявки на всероссийский конкурс «Росмолодежь.Гранты». Победители получат средства на реализацию социально значимых проектов, сообщает РИЦ «Югра».

Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и охватывает 18 направлений. Среди них — занятость молодежи, развитие малых территорий, экологическое просвещение, популяризация спорта, сохранение исторической памяти и укрепление семейных ценностей.

В оргкомитете посоветовали участникам: «Перед заполнением заявки рекомендуем познакомиться с методическими материалами на платформе ФГАИС „Молодежь России“».

Ранее гранты Росмолодежи в Югре получили Мария Куликова с проектом «Мастерская компетенций „ЗУНеры“», Полина Ладыженская с инициативой «Сумка санитара» и Юлия Воронцова с проектом «Собираторы».

Поддержку также получили проекты «С дедой на рыбалку», «28 петель», клуб циркового искусства «ВАЙТ» для студентов Нижневартовского государственного университета, экомастерская «История одного баннера и одной толстовки», серия инклюзивных подкастов «Все включены» и фестиваль изучения китайского языка.

Эти инициативы уже реализовали в регионе. Они направлены на поддержку семейных ценностей, помощь недоношенным детям, развитие инклюзии, экологическое просвещение и работу с молодежью.