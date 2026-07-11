Стали известны подробности смерти пятилетнего ребенка в медучреждении Сургута, по факту которой возбуждено уголовное дело. Родители мальчика добиваются повторной экспертизы в Судебно-экспертном центре СК России. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

Погибшего мальчика звали Ярослав. Он родился 22 ноября 2020 года. По словам родителей, ребенок был здоровым, крепким и активным, пишет «КП-Екатеринбург».

12 февраля 2026 года у Ярослава появились насморк и небольшой кашель. Родители вызвали врача на дом, ребенку назначили лечение – выписали противовоспалительный препарат и препарат для снятия спазма бронхов, а также дали больничный до 20 февраля. Мальчику стало лучше, однако утром 20 февраля он пожаловался на сильную головную боль, тошноту и головокружение. Отец отвел сына к педиатру.

По словам родителей, врач предположила бронхит и подозрение на пневмонию, направила ребенка на рентген легких и анализ крови из пальца. Через несколько часов семье сообщили, что рентген – без патологии, а анализ крови – в пределах нормы.

Ночью 21 февраля состояние Ярослава резко ухудшилось. У него снова заболела голова, началась тошнота, после чего ребенок потерял сознание на руках у матери. Родители вызвали скорую помощь.

«Мы стали собирать вещи в больницу, повернулись, а сын уже был фиолетового цвета. Врачи скорой помощи поставили ему какой-то укол, сказали, чтобы я делал массаж сердца, а сами начали собирать устройство для интубации (процедура, при которой в трахею вводят специальную трубку, чтобы обеспечить свободное дыхание. - Прим. ред.), но сделать ее не смогли, так как у них не было подходящей трубки», – рассказывает папа мальчика.

Ребенка доставили в Когалымскую городскую больницу. Родители утверждают, что на их слова о сильной головной боли у сына врачи должным образом не отреагировали. По словам семьи, медики предположили, что это отравление и сделали ребенку промывание.

«Около пяти утра сыну сделали КТ и сообщили, что у него случилась гидроцефалия (скопление жидкости в головном мозге. - Прим. ред.). Ярослава увезли в реанимацию. Спустя полчаса нейрохирург сказал, что нужно ставить дренаж (для оттока жидкости), – продолжает отец Ярослава. – На мой вопрос, почему сына не везут на операцию, нейрохирург ответил: «Это ребенок. Я боюсь».

После этого мальчика решили перевезти в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. Туда он поступил в 8:40 утра.

«В больнице Сургута не торопились делать операцию. Только в 11:00 ему сделали наружное вентрикулярное дренирование (НВД). Это временная мера перед тем, как ставить дренаж. А спустя полчаса к нам вышел хирург и сказал: «У вашего сына случилось внутрижелудочковое кровоизлияние (кровь попала в желудочки головного мозга, где циркулирует спинномозговая жидкость. - Прим. ред.). Его привезли слишком поздно. Сейчас уже ничего нельзя сделать», – передает отец мальчика в разговоре с «КП-Екатеринбург».

Вечером того же дня ребенок умер.

«Около 19:00-19:30 реаниматолог сообщил нам, что спустя пять реанимаций сердце сына не выдержало», – вспоминает мать погибшего Ярослава.

В свидетельстве о смерти, как пишет издание, указаны отек головного мозга, внутримозговое и внутрижелудочковое кровоизлияние.

Позже экспертиза пришла к выводу, что причиной смерти стал разрыв врожденной артериально-венозной мальформации сосудов головного мозга. Родители с этой версией не согласны. Они говорят, что ранее водили сына к разным специалистам из-за пятна на виске, однако, по их словам, врачи не выявляли врожденного заболевания.

Отец мальчика обратился в Следственный комитет. По данным «КП-Екатеринбург», 3 июля в Сургуте было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Семья добивается повторной независимой экспертизы, которая, по мнению родителей, должна установить точную причину смерти ребенка и дать оценку действиям врачей.