Выпускники Тюменского нефтепроводного колледжа по корпоративному набору будут трудоустроены в системе «Транснефть»

В Тюменском нефтепроводном профессиональном колледже (ТНПК), учредителем которого является АО «Транснефть – Сибирь», состоялось торжественное вручение дипломов 74 выпускникам учебного заведения. Мероприятие прошло на базе отделения среднего профессионального образования ТНПК в пос. Винзили Тюменского района.

«В этом году состоялся 20-й юбилейный выпуск студентов, ‒ отметил директор ТНПК Евгений Парамонов. – Наши студенты чувствуют большую ответственность как перед своими наставниками в колледже, так и перед руководством предприятий, куда они скоро вольются в трудовые коллективы. Но все выпускники показали и доказали, что все у них получится, успешно сдали демонстрационный экзамен, и готовы к реальной трудовой деятельности».

С приветственным словом к выпускникам обратился заместитель генерального директора АО «Транснефть – Сибирь» Александр Мухортов: «Демоэкзамен, который проходит в колледже, позволил вам в полной мере показать свои компетенции, навыки ‒ все, чему вы научились за это время. Вы побывали на производственных объектах компании, на мероприятиях колледжа и, уверен, успели подружиться и дальше будете вместе идти по трудовому пути и станете профессионалами. По поручению генерального директора АО «Транснефть – Сибирь» Рустэма Рильевича Исламова передаю вам его пожелания: дерзайте, слушайте старших наставников, задавайте вопросы, гордитесь предприятием, на которое вы придете, потому что работа нефтепроводчика ‒ это довольно сложный, но интересный труд».

После вручения дипломов о среднем профессиональном образовании студенты, обучавшиеся по корпоративному набору, будут трудоустроены в организации системы «Транснефть».

Работники АО «Транснефть – Сибирь», окончившие отделение средне-профессионального образования ТНПК, ежегодно входят в число призеров и победителей второго этапа смотра-конкурса на звание «Лучший по профессии», а это значит, подготовка кадров находится на высоком профессиональном уровне.

Справочно:

Нефтепроводный колледж готовит студентов по наиболее востребованным профессиям отрасли: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, машинист технологических насосов и компрессоров. Обучение на отделении среднего профессионального образования в колледже длится десять месяцев. Кроме теоретической подготовки в программу обучения входит обязательная практика на производственных объектах организаций системы «Транснефть».

По окончанию программы, обучающиеся сдают демонстрационный экзамен, который представляет собой практическое испытание с применением современного высокотехнологичного оборудования. Студенты показывают полученные знания и навыки в условиях ограниченного времени в лабораториях и мастерских, а за процессом выполнения следят независимые эксперты – опытные специалисты по профессии. Такой формат итогового экзамена позволяет всесторонне оценить уровень подготовки будущих нефтепроводчиков