В Югре ускорят запуск проектов комплексного развития территорий

Правительство Югры решило сократить сроки градостроительных процедур, чтобы быстрее запускать инвестиционные и строительные проекты комплексного развития территорий. Решение приняли на еженедельном заседании правительства региона, которое провел губернатор Руслан Кухарук, сообщает ugra-news.ru.

Глава региона отметил, что власти расширяют полномочия градостроительного совета Югры. В том числе к обсуждению смогут привлекать правообладателей земельных участков.

Кухарук напомнил, что на прошлом заседании градостроительного совета одобрили пять новых проектов КРТ в Сургуте и Сургутском районе. Они должны обновить площадки, где сейчас находятся аварийное жилье и объекты, не соответствующие градостроительной документации.

Губернатор Югры Руслан Кухарук уточнил: «Мы говорим о необходимости сокращения сроков от момента принятия решения о КРТ на градостроительном совете до решений, которые позволяют определить победителя — строительную компанию, которая будет реализовывать проект. Решение позволит сократить строительный цикл, повысить инвестиционную привлекательность муниципалитетов и ускорить реализацию значимых для жителей проектов».