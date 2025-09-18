Эксперты признали автокредиты Банка Уралсиб одними из самых выгодных

Erid:2SDnjeS5fnn

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов на новые автомобили по версии портала Выберу.ру. Эксперты представили наиболее выгодные программы кредитования в сентябре на покупку новых машин в банках страны из Топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 01.08.2025 года).

При составлении рейтинга аналитики портала изучили процентные ставки по кредитам и их диапазон, величину первоначального взноса, полную стоимость кредита и его срок, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, они учитывали условия снижения ставки, включая платную опцию, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, а также ряд других параметров.

Клиентам Банка Уралсиб доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные предложения. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

