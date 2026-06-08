В Сургутском районе начали второй этап ремонта дороги к когалымским озерам

В Сургутском районе начался второй этап ремонта дороги от Когалымского месторождения до кольцевой развилки. Подрядчик обновляет участок с 32-го по 38-й километр трассы, которая ведет к Королевскому озеру, рекам Ингу-Ягун и Кирилл-Высъягун, озеру Мэтльлор и пляжу 60-й параллели в Когалыме.

Работы проходят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ремонт разделен на три этапа и охватит 31,2 километра дороги.

В прошлом году специалисты обновили пятикилометровый участок с 38-го по 43-й километр. Сейчас подрядчик снял старое покрытие и укладывает выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. Также дорожники укрепят обочины, установят знаки и нанесут разметку.

На объекте работают 39 человек и 30 единиц техники. Готовность участка составляет 44%. В этом году планируют ввести в эксплуатацию шесть километров трассы. Одновременно начался третий этап ремонта на отрезке с 12-го по 32-й километр. Там подрядчик также приступил к укладке новых слоев асфальтобетона.

Завершить весь объект планируют в октябре 2027 года. Работы идут с опережением графика. Общая площадь нового покрытия составит почти 250 тысяч квадратных метров, для ремонта потребуется около 74 тысяч тонн асфальтобетона.