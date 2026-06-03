Депутаты потребовали не откладывать решение проблем аэропорта Сургута

Перспективы модернизации аэропорта Сургута обсудили на заседании комитета городской думы по городскому хозяйству. Депутатов интересовало, когда воздушная гавань сможет получить новый терминал, гостиницу и дополнительные парковки. Однако, как выяснилось, реализация проекта по-прежнему зависит от решения проблемы с расположенным рядом газопроводом.

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Ивана Сорича, сейчас строительство новых объектов на территории аэропорта ограничено действующими нормативами. Власти рассчитывают на изменения в федеральном законодательстве, которые позволят сократить минимальное расстояние от газопровода до капитальных сооружений.

«Пока о строительстве не может идти речь, потому что зона газопровода накладывает ограничения», – указал Сорич.

Речь идет не только о новом пассажирском терминале, но и о строительстве гостиницы, парковок и другой инфраструктуры, необходимой для развития аэропорта. Без изменения нормативов возможности для расширения территории фактически отсутствуют.

Пока вопрос модернизации остается открытым, депутаты обратили внимание на проблемы, с которыми пассажиры сталкиваются уже сегодня. Одной из самых острых тем стала организация парковочного пространства возле аэропорта.

Как рассказал Иван Сорич, ранее рядом с аэропортом в лесном массиве стихийно образовалась неофициальная парковка. После предостережения транспортной прокуратуры доступ к ней пришлось закрыть.

«У нас на подъезде к аэропорту с правой стороны в лесном массиве стихийно образовывалась парковка. Нам выписали предостережение о недопущении нарушения в части организации несанкционированных парковочных пространств. В соответствии с этим предостережением мы закрыли доступ в лесной массив», – сообщил чиновник.

Сейчас автомобилистам предлагают пользоваться бесплатной стоянкой на месте бывшего авторынка. Однако депутаты отметили, что она расположена далеко от терминала, а информация о шаттле, который доставляет пассажиров к аэропорту, практически отсутствует.

Особенно подробно на этой проблеме остановился депутат Алексей Кучин. По его словам, многие жители не знают, где можно оставить автомобиль, как добраться от парковки до аэропорта и как затем уехать обратно.

«Аэропорт – это ворота города. Проблема стоит остро. Сейчас начнется сезон, к нам будут приезжать люди из других городов, и у нас вновь будет коллапс. Первое мое предложение – участок, который сейчас подготовлен под будущие объекты транспортной инфраструктуры и пока не может использоваться по назначению, временно отдать под парковку. Второй момент – дать людям конкретную информацию: где парковаться возле аэропорта, как часто ходит шаттл, как на него попасть и так далее. Потому что люди просто этого не видят и не понимают. Третий момент. Мы тоже сейчас с этим столкнулись. Человек приехал в аэропорт на автобусе, оставил машину в городе, а в аэропорту нет информации о расписании общественного транспорта. В итоге он приезжает и не знает, как из аэропорта вообще выбраться», – заявил депутат.

По итогам обсуждения народные избранники поручили администрации в кратчайшие сроки установить на парковке информацию о работе шаттла, а на территории аэропорта разместить данные о маршрутах и расписании городского транспорта.

К вопросу модернизации аэропорта депутаты планируют вернуться в сентябре.

Напоминаем, что с 20 апреля в аэропорту Сургута изменились правила пользования привокзальной площадью. Главное нововведение ‒ сократится интервал между бесплатными заездами: теперь он составит 30 минут вместо прежних 60. При этом бесплатный лимит на пребывание у терминала остается прежним ‒ 20 минут. Этого времени, как и раньше, достаточно для посадки или высадки пассажиров.