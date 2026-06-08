Работодатели Югры увеличили число вакансий на 5% в мае 2026 года

В Югре второй месяц подряд растет число вакансий. В мае работодатели увеличили спрос на персонал на 5% по сравнению с апрелем, сообщили аналитики hh.ru.

За месяц в регионе открыли или обновили более 7,1 тысячи вакансий. На Югру пришлось 10% всех предложений о работе в Уральском федеральном округе, что обеспечило региону четвертое место.

Лидером стала Свердловская область с долей 43%. Далее следуют Челябинская область — 24%, Тюменская область — 15%, Югра — 10%, Курганская область — 4% и Ямал — 3%.

Наиболее высокий спрос в Югре зафиксирован на рабочий персонал — такие вакансии составили 28% от общего числа. В строительстве и недвижимости доля достигла 21%, в производстве и сервисном обслуживании — 20%.

На продажи и обслуживание клиентов, а также транспорт, логистику и перевозки пришлось по 19% вакансий. Розничная торговля заняла 17%, домашний и обслуживающий персонал — 15%, административный персонал — 8%. В добыче сырья, туризме, гостиницах и ресторанах доля составила по 6%.

Сильнее всего за месяц выросло количество вакансий в страховании — на 57%. В спортивных клубах, фитнесе и салонах красоты спрос увеличился на 32%, в науке и образовании — на 26%, в строительстве и недвижимости — на 18%, среди рабочего персонала — на 14%.

Положительную динамику также показали искусство, развлечения и массмедиа, административная сфера, консалтинг, производство, транспорт, добыча сырья, информационные технологии, юриспруденция, закупки и розничная торговля.

«Обычно весной работодатели заметно активизируются, и Уральский ФО в этом плане не стал исключением. Даже майские праздники не охладили рынок: компании продолжали нанимать и усиливать команды. Позитивная динамика вакансий второй месяц подряд показывает, что бизнес в регионе чувствует себя достаточно уверенно», — прокомментировала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.