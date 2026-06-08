Как Сургут отметил Международный Иртышский Сабантуй

Сургут отметил III Международный Иртышский Сабантуй. Центральная площадь города на один день стала большим пространством межнационального единства, где встретились традиции, культура, спорт, народное творчество и живая атмосфера общего праздника. Праздник прошел в рамках Года единства народов Российской Федерации и Года молодой семьи, объявленного в Югре.

По данным организаторов, участие в Сабантуе приняли 53 тысячи сургутян и гостей города. Для Сургута это событие стало не только масштабным культурным мероприятием, но и важным знаком того, какое место в городской жизни занимает тема согласия, уважения к традициям и открытого диалога между народами.

Торжественное открытие началось с церемонии поднятия флага III Международного Иртышского Сабантуя. Это право предоставили участнику проекта «Герои Югры» Константину Ишбулатову, награжденному медалями «За мужество при выполнении боевых задач в период Специальной военной операции», «За Отвагу» и «За боевые отличия». Уже этот момент задал общий тон празднику, в котором соединились национальные традиции, уважение к истории и внимание к сегодняшнему дню.

Губернатор Югры Руслан Кухарук, приветствуя гостей, подчеркнул значение Сабантуя в контексте общероссийских ценностей. «Этот год вносит весомый вклад в сохранение уникальной культуры, традиций и языков многонациональной страны. Особые слова благодарности хочу выразить нашим ветеранам и героям-защитникам. Именно они сегодня стоят на страже нашей Родины, оберегают наш многонациональный народ и позволяют нам мирно жить, трудиться и строить планы на будущее».

Особый статус празднику придало участие делегаций из Татарстана и Башкортостана, а также представителей Омской, Курганской и Тюменской областей. Отдельным событием стало присутствие гостей из Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. Для Сургута это стало подтверждением того, что город способен принимать события не только межрегионального, но и международного уровня.

Глава Сургута Максим Слепов отметил, что для города нынешний Сабантуй стал особенным. «Праздник татарской и башкирской культуры отмечаем уже больше тридцати лет. В этом году он впервые приобрел для нас международный статус. Для города — большая честь и ответственность. Особенно в Год единства народов в России».

Сабантуй в Сургуте давно перестал быть праздником только для одной национальной традиции. Сегодня это большое городское событие, в котором участвуют люди разных возрастов и национальностей. И именно поэтому его атмосфера строится не только на сохранении татарской и башкирской культуры, но и на более широком чувстве общего дома, где уважают труд, семейные ценности, историческую память и открытость друг к другу.

Важной частью программы стала церемония награждения активных представителей национальных объединений, в том числе сургутян. На площади также развернулась большая национальная ярмарка. Здесь свои инициативы представили победители конкурса на грант главы города — Башкирская национально-культурная автономия Сургута и Национально-культурная автономия татар города. Так праздник стал еще и площадкой, где общественные объединения смогли показать живую работу по сохранению своих традиций.

На сцене выступали творческие коллективы, на площадках проходили спортивные состязания и традиционные национальные игры. Одним из центральных событий стали всероссийские соревнования по борьбе корэш, без которых Сабантуй трудно представить. Именно в таких элементах особенно ясно проявляется его подлинная природа: это не музейная реконструкция и не формальный концерт, а живая культура, которая продолжает существовать в движении, состязании, музыке, ремесле и общении.

Депутат Думы Сургута Айдар Явишев подчеркнул, что смысл праздника именно в объединении людей. «Сабантуй – это по-настоящему объединяющий праздник для всех народов, проживающих в Сургуте. Для нас крайне важно, чтобы каждый гость проникся атмосферой гостеприимства, почувствовал глубокое уважение к человеку труда и ощутил единство нашего многонационального народа».

Отдельное место в программе заняла патриотическая акция «СВОих не бросаем». Гости праздника плели маскировочные сети, делали окопные свечи, вязали теплые обереги и собирали гуманитарную помощь для бойцов. Эта часть Сабантуя особенно отчетливо показала, что для Сургута межнациональное единство — не абстрактная формула, а практическая солидарность, готовность вместе помогать и быть рядом в трудный момент.