В Нижневартовске загорелась квартира на девятом этаже

​Пожарные Нижневартовска спасли двух человек и эвакуировали 14 жильцов при пожаре в многоэтажке

Фото: МЧС России по Югре

Вчера утром, 27 сентября, в Нижневартовске произошел пожар в квартире на девятом этаже дома по улице 60 лет Октября. Огнеборцы спасли двух человек, еще 14 жильцов, включая четырех детей, эвакуировали, сообщают в пресс-службе МЧС ХМАО.

«Ликвидация открытого горения в 10:56. К тушению привлекались четыре единицы техники и 13 сотрудников МЧС России», – говорится в сообщении.

Огонь уничтожил посудомоечную машину, повредил мебель и потолок на площади шесть кв. метров, квартира закопчена продуктами горения.

Обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС России.


Сегодня в 11:44, просмотров: 213, комментариев: 0
