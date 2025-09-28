В Нижневартовске загорелась квартира на девятом этаже

Вчера утром, 27 сентября, в Нижневартовске произошел пожар в квартире на девятом этаже дома по улице 60 лет Октября. Огнеборцы спасли двух человек, еще 14 жильцов, включая четырех детей, эвакуировали, сообщают в пресс-службе МЧС ХМАО.

«Ликвидация открытого горения в 10:56. К тушению привлекались четыре единицы техники и 13 сотрудников МЧС России», – говорится в сообщении.

Огонь уничтожил посудомоечную машину, повредил мебель и потолок на площади шесть кв. метров, квартира закопчена продуктами горения.

Обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС России.