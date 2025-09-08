В Нижневартовске пожар в пятиэтажке произошел из-за неисправности люстры

Вечером 7 сентября в Нижневартовске вспыхнул пожар в пятиэтажке на улице Омской. Загорелась люстра в квартире на четвертом этаже, рассказали в МЧС по ХМАО.

«В 18:18 поступило сообщение о загорании люстры в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Омской. Уже через четыре минуты к месту прибыли первые подразделения. По прибытию, из окна квартиры на четвертом этаже наблюдался плотный дым. Пожарные звеньями ГДЗС приступили к поиску и спасению людей, а также к тушению пожара», − говорится в сообщении.

Всего удалось спасти 10 человек, среди них − трое детей. Никто не пострадал.

Пожар удалось быстро потушить − к 18:30 открытое горение ликвидировали. Огонь повредил мебель и отделку в двухкомнатной квартире на площади 20 квадратных метров. Вся квартира закопчена.

На месте работали три пожарные машины и девять сотрудников МЧС.

Обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели.