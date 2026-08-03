Росреестр опубликовал подборку необычных географических названий Югры

В управлении Росреестра по Югре составили подборку самых необычных географических названий, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости. В списке оказались озера, реки, протоки и урочища с необычными и порой неожиданными именами.

Так, среди озер значатся Безрыбное, Жемчужное, Окуневое, Птичье, Святой Сор, Трехизбушечное, Щучье и Кислор. Реки носят названия Масльвынтяха, Ентль-Игль, Глухариная, Звериная, Коим, Неудачный, Рыбный и Хомсынкальай-Соим. В реестре также есть протока Кривуля и урочища Пропащее, Долина Смерти, Золотое Дно, Лисий Омут и Собачий Сор.

Как отметил Андрей Королев, возглавляющий отдел геодезии и картографии окружного управления Росреестра, даже самые необычные топонимы имеют важное практическое значение. Они обеспечивают точность данных, которые используются при ведении кадастра, строительстве и развитии территорий.

По словам специалиста, часть названий связана с животным и растительным миром, например Медвежье озеро или Лосиное болото. Другие отражают особенности местности, как Кривуля или Пропащее озеро. Происхождение некоторых топонимов до сих пор остается предметом обсуждений. Так, название Кислор, предположительно, связано с искажением местного диалекта или народной шуткой, а Хомсынкальай-Соим, вероятно, имеет происхождение из языков коренных народов.