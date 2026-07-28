Уровень воды в Туре в районе Тюмени достиг 877 сантиметров

В Тюмени и Тюменском округе с 12:00 27 июля введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Причина – продолжающийся рост уровня воды в реке Туре. На утро вторника он достиг 877 сантиметров, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Решение принято, чтобы экстренные службы могли оперативнее реагировать на ситуацию и принимать необходимые меры. Список адресов, попадающих в границы ЧС, определен в постановлении. Он будет дополняться по мере прибытия воды.

Жителям зон подтопления положены выплаты:

единовременная материальная помощь – 15 675 рублей;

при полной утрате имущества – 156 000 рублей;

при частичной утрате – 78 000 рублей.

Всю информацию можно уточнить на портале органов государственной власти, в чат-боте «Паводок.Инфо» в МАКС или по телефону 122.

Напомним, что накануне уровень воды в Туре превысил отметку неблагоприятного явления и, по прогнозам гидрологов, продолжит расти, превысив показатели 2016 года. Причина – обильные дожди, прошедшие в Свердловской и Тюменской областях. Губернатор поручил организовать круглосуточное дежурство на дамбах, создать резерв мешков и грунта, а также провести эвакуацию одиноких пожилых людей и больных из зон риска.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие, следить за обновлениями только в официальных источниках и выполнять рекомендации экстренных служб.