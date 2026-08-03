Югра вошла в топ-5 регионов России по качеству автомобильных дорог

Югра вошла в пятерку лучших регионов России по качеству автомобильных дорог. По данным исследования РИА Новости, 81,7% дорог регионального, межмуниципального и местного значения в округе соответствуют нормативным требованиям. По этому показателю регион занял пятое место в стране. Выше Югры расположились Москва (100%), Челябинская область (84,6%), Республика Ингушетия (84,2%) и Севастополь (83,4%).

В первую десятку рейтинга также вошла Тюменская область. Она заняла десятое место, где нормативным требованиям соответствуют 73,9% автомобильных дорог.

Авторы исследования также отмечают, что Югра отличается одной из самых низких в стране плотностей автомобильных дорог с твердым покрытием — 12 километров на тысячу квадратных километров территории. Это связано с большой площадью региона и особенностями его географии.

Замыкает рейтинг Архангельская область, где нормативным требованиям соответствует 17,2% автомобильных дорог общего пользования. При этом эксперты отмечают, что в регионе в последние годы наблюдается положительная динамика и доля качественных дорог постепенно увеличивается.