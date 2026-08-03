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Югра вошла в пятерку регионов России с самыми качественными дорогами

Югра вошла в топ-5 регионов России по качеству автомобильных дорог

Югра вошла в пятерку регионов России с самыми качественными дорогами
Фото t.me/ugraroads

Югра вошла в пятерку лучших регионов России по качеству автомобильных дорог. По данным исследования РИА Новости, 81,7% дорог регионального, межмуниципального и местного значения в округе соответствуют нормативным требованиям. По этому показателю регион занял пятое место в стране. Выше Югры расположились Москва (100%), Челябинская область (84,6%), Республика Ингушетия (84,2%) и Севастополь (83,4%).

В первую десятку рейтинга также вошла Тюменская область. Она заняла десятое место, где нормативным требованиям соответствуют 73,9% автомобильных дорог.

Авторы исследования также отмечают, что Югра отличается одной из самых низких в стране плотностей автомобильных дорог с твердым покрытием — 12 километров на тысячу квадратных километров территории. Это связано с большой площадью региона и особенностями его географии.

Замыкает рейтинг Архангельская область, где нормативным требованиям соответствует 17,2% автомобильных дорог общего пользования. При этом эксперты отмечают, что в регионе в последние годы наблюдается положительная динамика и доля качественных дорог постепенно увеличивается.


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Сегодня в 17:51, просмотров: 252, комментариев: 0
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